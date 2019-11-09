ФК "Ростов" уступил "Тамбову"в матче 16-го тура чемпионата России

В субботу, 9 ноября, ФК «Ростов» принимает «Тамбов» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена».

Перед матчем стало понятно, что желто-синие столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Три основных игрока – Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Роман Еременко пропустили матч из-за перебора желтых карточек. Матиас Норманн также не мог принять участие в матче.

В первом тайме на 7-й минуте игры счет открыл форвард желто-синих Бьорн Сигурдарсон. Донской клуб имел возможность удвоить свое преимущество. Сначала Шелия отбил опасный удар Зайнутдинова, затем Сигурдарсон не смог сыграть на добивании. На 36-й минуте исландский форвард вновь упустил хорошую возможность.

Обе команды отчаянно боролись за победу. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Спустя 46 минут, после первого гола, в ворота хозяев поля забил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе. Для 22-летнего футболиста этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.

На 71-й минуте встречи форвард гостей Владимир Обухов вывел «Тамбов» вперед. ФК «Ростов» мог сравнять счет через спустя 4 минуты, но Элдор Шомуродов с острого угла пробил выше.

Судья добавил дополнительное время, но сравнять счет футболист желто-синих Евгений Чернов не смог. Итоговый счет: 1:2 в пользу "Тамбова".

Матч на "Ростов-Арене" посетили 25 тысяч 589 человек.