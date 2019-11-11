2019-11-11T13:44:44+03:00
Общество

"Каждый из нас – амбассадор своего региона": министр экономразвития Ростовской области рассказал о важном для области

Гостем студии радио «Комсомольская правда-Ростов» стал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Владимир ДОБРИЦКИЙ
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Максим Папушенко рассказал о ветроэнергетике и развитии туризмаМаксим Папушенко рассказал о ветроэнергетике и развитии туризмаФото: Мария ШАБАНОВА
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В студии радио «Комсомольская правда- Ростов» министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал о важных для региона инвестиционных проектах и развитии туризма на Дону.

Ветроэнергетика формирует интеллектуальный имидж региона

- Максим Валерьевич, недавно вы представляли перспективы развития Ростовской области в Госдуме. О чем шла речь?

- Безусловно, речь шла о реализации нацпроектов и о тех инициативах, где нам потребовалась поддержка Федерального собрания. Это, прежде всего, связано с территориями опережающего развития в регионе (Гуково, Донецк, Зверево). По этим городам требуется уточнение правовой базы для расширения видов деятельности. Более того, мы предложили продлить срок действия для потенциальных инвесторов в этих территориях. Мы понимаем, что установленный срок в три года сегодня недостаточен.

- Вы упомянули о нацпроектах. Цели у них амбициозные - там и увеличение численности занятых в малом бизнесе, и рост инвестиций, и создание рабочих мест, и так далее. Рассчитана реализация национальных проектов на шесть лет. С учетом того, что один год уже почти закончился, каковы сегодня наши позиции?

- Напомню вашим читателям, что в стране 12 национальных проектов. В регионах их больше. В Ростовской области - 49. Областное министерство экономического развития курирует 8 из них. Ростовская область - мощный регион. Смотрите: по численности мы на шестом месте в стране, по числу занятых в малом бизнесе – также шестое место, по несырьевому экспорту - на четвертом месте по России. А кому много дано, с того много и спрашивают. Достаточно сказать, что мы за шесть лет должны увеличить численность занятых в малом бизнесе на 188 тысяч человек.

- Вот это да. На треть получается где-то, судя по цифрам. И каким образом?

- Правильный вопрос. Первое – упрощение и расширение финансовой поддержки предпринимательства. А это - снижение ставок по кредитам, доступный лизинг, работа с государственным гарантийным фондом. Второе. Необходимы новые лица, новые идеи. Откуда? Студенты ростовских вузов. По сути, многие из них – это будущие предприниматели. И, кроме образования, этим ребятам необходим легкий старт: бесплатная регистрация, обучение, тестирование, гранты, если это инновационный стартап, например. На выходе, конечно, это должны быть новые зарегистрированные предприниматели. Это непросто. Но эта модель взаимодействия дает совершенно конкретный результат.

- Максим Валерьевич, какие принципиальные инвестиционные проекты вы бы назвали из тех, что сейчас реализуются на территории области?

- Одно из направлений – это развитие ветроэнергетики. Новое направление, которое было заложено и инициировано губернатором области Василием Юрьевичем Голубевым, осуществляется совместно с крупнейшими зарубежными компаниями и ведущими компаниями нашей страны. По итогам реализации этих проектов планируется, что четверть всей ветроэнергетики будет базироваться в Ростовской области. Ветропарки - это ведь только видимая часть. А есть ведь еще производство комплектующих деталей, инженерные разработки. Все это будет создаваться на предприятиях региона в Волгодонске и Таганроге. По сути, это новая индустрия, которая формирует интеллектуальный имидж региона. И развивает не сырьевую, а инженерную, индустриальную экономику.

Второе направление - это транспортная логистика. Ростовская область находится на пересечение международных транспортных коридоров. И не случайно сегодня в регион приходят крупные мировые игроки складской и транспортной логистики.

Туризм – это экономика впечатлений с участием капитала

- А туризм, это ведь тоже в какой-то степени инвестиционный проект?

- Наверное, вы отчасти правы (улыбается). Но мы начали с того, что стали интересоваться у специалистов этой сферы, – отельеров, рестораторов, туристических операторов, чего нам не хватает в регионе в части туристической привлекательности. Мы и у журналистов спрашивали, и у тех, кто в других крупных городах России живет: а с чем у вас ассоциируется наш регион, что бы вы хотели у нас увидеть? Что первое приходит на ум, когда упоминают Дон, например? Ведь, туризм – это, прежде всего экономика впечатлений.

- И какие были ответы?

- Ну, конечно, это и места связанные с великими Чеховым и Шолоховым, конечно, казачья тема, но не только. Сейчас получает развитие самостоятельный туризм, когда отдельная семья хочет приехать и получить впечатления от поездки, не примыкая к отдельной группе, не передвигаясь в автобусе и т.д. Мы сегодня готовы к этому.

- А событийный туризм? Есть даже программа, если не ошибаюсь, «Выходные на Дону»?

- Если быть абсолютно точным, то «Выходные на вольном Дону» (улыбается). Да, это так. Приезжает человек на два-три дня. Все равно, откуда, – из Питера, из Москвы, из Казани. Мы можем предложить ведь не только посещение театров или музеев. Представьте, что человек в эти выходные с семьей попадает на какое-нибудь событийное мероприятие: «Донская лоза», «Донская уха», гастрономические фестивали, «Оборона Таганрога 1855» или Шермиции. Замечательно? Конечно. Наша задача - продвигать всевозможными способами представление о Донской земле. Каждый из нас, своего рода, посол по продвижению своего региона. Такой амбассадор, так ведь? В социальных сетях, например. Сегодня у многих из нас, да почти у всех в интернете, есть друзья не только из других городов, но и других стран. Со многими из них мы лично знакомы. Кто мешает нам продвигать свой родной край? Никто.

- Но не только за счет нас с вами это происходит. Есть те, кто готов вкладывать в туризм на Дону?

- Вы правы. Туризм - это еще история и про зарабатывание денег, безусловно. Продвижение в сети, кстати, один из способов и он эффективно работает. Вкладывать средства готова сегодня индустрия гостеприимства – транспорт, проживание, питание. Второе – это, конечно, компании, продающие туристический продукт.

Не случайно губернатором принято решение о том, что в регионе в 2019 году создано Агентство по развитию туризма. Мы - вначале пути, но план развития есть и он реализуется. Отдельное направление здесь – деловой туризм. Ростов в этом плане - на передовых позициях. Проведение корпоративных мероприятий, симпозиумов, конференций, форумов различной направленности. Доход от такого вида деятельности должен быть даже больше, чем от классического туризма. Мы вошли в число пяти регионов, где проводился «MICE DAY» - профессиональная площадка встреч лидеров и новичков отрасли, заказчиков и поставщиков, креаторов и коммуникаторов. За этим направлением – будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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