Сначала эротика, потом - насилие: в Ростовской области задержали мужчин, придумавших жестокую криминальную схему на сайте знакомств

Ростовские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении разбойных действий. Точно известно о двух таких случаях.

Как выяснили оперативники, криминальный дуэт действовал следующим образом. На сайте знакомств мужчины находили доверчивую жертву, которой начинали писать нежные строки любовных посланий. Разомлевшую от такого настойчивого внимания потерпевшую злоумышленники просили выслать эротические фотографии — в качестве аванса для бурного развития отношений.

Как только интимные снимки попадали к подозреваемым, сентиментальный флер моментально сменялся жестким ультиматумом — либо деньги, либо позор. Шантажируемые таким образом жертвы беспрекословно соглашались встретиться с «донжуанами», чтобы выкупить провокационный контент.

Однако во время таких свиданий интернет-ловеласы превращались в настоящих разбойников. Пока один из сообщников удерживал сопротивляющуюся жертву, второй сначала избивал ее, а после забирал все имеющиеся деньги и ценности.

Запуганным и избитым людям злоумышленники настойчиво рекомендовали не рыпаться и даже не думать обращаться за помощью в полицию. В противном случае подозреваемые угрожали опубликовать всю имевшуюся у них личную переписку и откровенные интимные фотографии потерпевших в интернете.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ВНИМАНИЕ:

Всем гражданам, пострадавшим от действий данных мужчин, следует обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону по номерам: 8 (863) 249-13-02. Или в Дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону. Номер: 8 (863) 249-47-02.