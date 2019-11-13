Завершилась полезная акция «Неделя здоровья» от «Комсомолки»

В рамках масштабного проекта «Клиника года-2019» в Ростове прошла полезная акция «Неделя здоровья». Посетители сайта KP.RU и слушатели радио могли позвонить в редакцию и записаться на бесплатный прием врача в медицинском центре. Каждый участник получил возможность пройти обследование на современном медицинском оборудовании у высококлассных специалистов.

В рамках «Недели здоровья» этой хорошей возможностью воспользовалось 22 человека, которые поделились с «Комсомолкой» своими впечатлениями.

КЛИНИКИ ПРОЕКТА

Медицинский центр «Семья»

Медицинский центр «Семья»

Медицинский центр «Семья» — это многопрофильное медицинское учреждение, в котором трудятся ведущие специалисты Ростова-на-Дону. Центр оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие технологии, что обеспечивает эффективность диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

Главные преимущества центра – лучшее операционное оснащение на Юге России, эффективные методы диагностики, собственная клинико-диагностическая лаборатория.

В рамках «Недели здоровья» квалифицированные специалисты медицинского центра «Семья» провели записавшимся ростовчанам исследование сердца методом электрокардиографии (ЭКГ).

АДРЕСА:

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.

344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

Официальный сайт: https://mc-semya.ru/

Офтальмологический центр «Сокол»

Офтальмологический центр «Сокол»

Клиника «Сокол» — это специализированное офтальмологическое лечебное учреждение. Врачи клиники занимаются восстановлением и коррекцией зрения, выявлением и профилактикой глазных заболеваний. В центре открыты такие отделения, как консультативно-диагностическое, хирургическое, отделение лазерного лечения, отделение окулопластики, отделение коррекции аномалий рефракции, детское отделение.

Преимущества клиники — современное оснащение и лучшие расходные материалы от ведущих мировых производителей, многолетний опыт лечения глазных заболеваний любой сложности, высококвалифицированные специалисты с огромным практическим потенциалом и уникальным опытом работы.

В офтальмологическом центре «Сокол» участникам «Недели здоровья» бесплатно провели комплексную диагностику зрения бесконтактным методом при помощи высокотехнологичных диагностических приборов.

АДРЕСА:

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 а

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

г. Батайск, ул. Энгельса, 188

Официальный сайт: https://sokol-rostov.ru/

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Ольга Андреевна М, сделала электрокардиографию

Неделя здоровья – очень полезная акция. Побольше бы таких! Я знаю свой диагноз, поэтому шла на обследование, чтобы проверить текущее состояние. Врач долго беседовал со мной, подробно рассказал о заболевании и о том, какие лекарства нужно принимать. Все было качественно и оперативно!

Любовь Д., посетила прием врача-офтальмолога

Порадовало заботливое, вежливое и деликатное отношение со стороны персонала. Мне сделали полное обследование с применением современных приборов. Ранее не раз проходила проверку зрения и потому знаю, что здесь мне сделали все, как нужно!

Оксана С., сделала электрокардиографию

В клинике все понравилось – внимательный персонал, чистые помещения. Сделали все быстро и качественно, результаты выдали на руки. Все прошло на 5+!

Оксана Ф., посетила прием врача-офтальмолога

Клиника очень понравилась. Врач внимательный, отвечал на все вопросы. По результатам обследования посоветовал мне поменять очки. Я уже их заменила, и очень рада тому, что теперь вижу намного лучше.

Лариса М., сделала электрокардиографию

На приеме порадовала оперативность. Никаких очередей, как обычно это бывает в поликлиниках. По результатам расшифровки кардиограммы все подробно рассказали. Все очень понравилось!

Надежда Гавриловна Ч., посетила прием врача-офтальмолога

Обслуживание в центре хорошее – встретили, провели, все подробно рассказали. Доктор внимательный, хороший, знающий. Я больше всего обратила внимание на два момента. Первый – это тотальная стерильность. Все протирают спиртом. А второй – это современное, качественное оборудование, которое позволяет тщательно и быстро проверить зрение. Мне сделали все необходимые процедуры. Всем довольна!

Владимир Константинович Б., сделал электрокардиографию

Электрокардиограмму сделали очень быстро и качественно. Врач дал несколько рекомендаций, которые я сейчас выполняю. После лечения обязательно вернусь в медцентр, чтобы проконтролировать свое состояние. Отношение со стороны персонала внимательное, помощь квалифицированная. Все понравилось.

За клиники, принявшие участие в этой полезной акции, можно проголосовать в проекте «Клиника года – 2019».

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья»!