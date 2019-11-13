Как домашняя уборка помогает в профилактике переломов?

У женщин после наступления менопаузы часто слабеют кости. Они становятся не такими прочными, проявляются симптомы остеопороза. Поэтому незначительные внешние влияния могут вызвать переломы. При этом давно доказано, что регулярная физическая нагрузка не только тренирует мышцы, но и одновременно укрепляет кости.

В октябре было опубликовано новое научное исследование о связи переломов с активностью женщин старше 50 лет. Ученые смогли определить, что даже такие простые действия, как подметание или мытье полов, глажка белья и другая работа по дому с небольшой нагрузкой снижают риск переломов.

Статистика ученых показывает, что женщины, живущие с семьей и постоянно занятые домашними делами, гораздо реже страдают от переломов по причине остеопароза. Все, кто много путешествует и много двигается, менее подвержены переломам шейки бедра и позвоночника в сравнении с одинокими ровесницами, которые двигаются мало.

Легкая физическая активность снижает общий риск переломов на 9%, риск перелома позвоночника — на 13%, бедра — на 12%. А в тех случаях, когда женщина проводит сидя или лежа свыше 9,5 часов в день, риск переломов, наоборот, увеличивается на 4-9%.

Для женщин в любом возрасте очень важно выделять время для прогулок на свежем воздухе, необходимо активно заниматься домашними делами и как можно больше двигаться.