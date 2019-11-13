Зачем нашему организму жир, и почему не эффективно резкое голодание

Разнообразные диеты, стремление снизить вес практически любыми способами — актуальные тренды последних 30-40 лет. И люди очень стараются избавиться от всех накоплений жира в организме. Неужели жир нам совсем не нужен? Конечно, это не так. Достаточный запас жировых клеток человек получает с рождения. Для чего же они нужны?

1) Во-первых, жир — это запас энергии. В теле здорового человека с обычным телосложением содержится 10-15 килограмм жира. Именно такой запас способен обеспечить нормальную жизнедеятельность в течение двух месяцев, если человек будет питаться очень ограниченно. При этом нужно помнить, что резкое голодание от жира не избавит. Жировые клетки в этом случае не умирают, а уменьшаются в размерах. После окончания голодовки они быстро вырастают до обычной величины.

2) Именно подкожный жир помогает любому живому организму защищаться от переохлаждения. И человек — не исключение. Известно, что северяне зачастую намного плотнее южан.

3) Большое значение жировые ткани имеют для гормонального фона и здоровья женщины. Они принимают участие в биосинтезе эстрогенов. Поэтому резкая потеря веса обычно плохо сказываются на менструальном цикле и общем здоровье женщины.

4) Помимо запасов энергии, жировые клетки также помогают сохранять воду. Быстрая потеря жирового слоя приводит к сухости кожи и ее преждевременному увяданию.

5) Жир часто становится источником стволовых клеток, которые используются для лечения различных заболеваний.

Жировая ткань в организме — вовсе не бесполезная. Но процент жира не должен превышать норму (14-25% от общего веса). Старайтесь питаться правильно и будьте здоровы!