В «ЛЕГЕ АРТИС» ведущие офтальмологи страны обсудили лечение косоглазия и других заболеваний глаз у детей

Организатором события выступил крупнейший офтальмологический центр Дона «Леге Артис». Детской офтальмологией здесь занимаются с 2002 года.

— Офтальмология развивается настолько стремительно, что каждые полгода мы проводим научно-практические конференции, чтобы познакомить врачей города и других регионов страны с последними достижениями в науке. Сегодняшняя конференция посвящена заболеванию глаз у детей, в особенности косоглазию. Помимо докладов планируется хирургия онлайн с трансляцией на аудиторию, когда мы можем задать все вопросы хирургу и использовать самые современные методики для устранения косоглазия и прогрессирующей близорукости. Оперирует к.м.н. Андрей Думбай, врач-офтальмохирург «Леге Артис». Это все новые современные технологии, которые используются в нашей клинике, — отметил профессор, д.м.н. Николай Темиров, руководитель офтальмологической клиники «Леге Артис».

Фото «ЛЕГЕ АРТИС»

Конференция проходит в рамках системы непрерывного медицинского образования. Свою поддержку в организации масштабного «обмена опытом» оказало Министерство здравоохранения Ростовской области и российское общество офтальмологов.

— Я рада, что эта конференция стала традицией. Ростов становится инновационной площадкой, где происходит обмен опытом и вырабатываются новые подходы, — подчеркнула на открытии конференции Татьяна Выгонская, начальник отдела охраны здоровья женщин и детей Министерства здравоохранения Ростовской области.

Успехи ростовских офтальмологов в лечении косоглазия у детей высоко оценила вице-президент Ассоциации врачей страбизмологов России, ведущий специалист по лечению косоглазия России и Европы, д.м.н. Наталья Попова.

— Каждый год мы встречаемся в «Леге Артис» с врачами со всей России, чтобы обсудить последние достижения в офтальмологии. В рамках конференции проходит «живая хирургия», что крайне редко, очень ответственно и всегда успешно. Я с радостью хочу отметить, что Ростов-на-Дону сегодня – внегласный лидер в развитии такого сложного направления офтальмологии как лечение косоглазия.

С докладами на конференции в «Леге Артис» выступили ведущие детские офтальмологи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону. Особый интерес участников вызвали доклады о лечении таких грозных заболеваний как врожденная катаракта и ретинопатия недоношенных, а также новых подходов в устранении косоглазия, контроля близорукости, особенностей ношения контактных линз детьми и подростками.

Хорошее зрение начинается с детства, именно в детском возрасте можно предотвратить серьезные осложнения при прогрессирующей близорукости и косоглазии.

— Усилием наших специалистов удаётся стабилизировать близорукость и избавиться от косоглазия. В 18 лет возникает вопрос об избавлении от очков и контактных линз. Преемственность детской клиники и центра коррекции зрения «Леге Артис», которое я представляю, является очевидной. Выполнение коротких высокотехнологичных бескровных операций даёт возможность вступить во взрослую жизнь с отличным зрением, - подчеркнул врач-офтальмохирург «Леге Артис», к.м.н. Николай Темиров.

Детская глазная клиника «Леге Артис» - одна из крупнейших в области, ежегодно здесь проходят лечение больше 12 тысяч детей.

— В ноябре мы закончили реконструкцию детской клиники на Чехова, 55, приобрели новейшее оборудование и провели повышение квалификации врачей и оптометристов. Мы расширили помещение, создали игровые комнаты для детей, чтобы они с удовольствием проводили в клинике время, поскольку все манипуляции у нас проводятся безболезненно в игровой форме, — сообщил профессор, д.м.н. Николай Темиров, руководитель офтальмологической клиники «Леге Артис».

Маленьким пациентам всегда рады в детской глазной клинике «Леге Артис». На первом этаже клиники работает крупнейший в регионе салон детской оптики «Леге Оптика». Здесь представлен огромный ассортимент детских очков, а опытные специалисты помогут сделать правильный выбор.

Детская клиника "Леге Артис", пр. Чехова, 55 тел. 333-02-14, сайт https://legeartis-don.ru

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