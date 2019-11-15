2019-11-15T11:15:31+03:00
Общество

Екатерина Мирошниченко: Главное в бизнесе - уметь договариваться и делегировать полномочия

Соосновательница международной компании E.Mi рассказала о деловых уроках в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», которые помогут построить и успешно развить собственное предприятие
Юрий Беляев
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Фото: предоставлено Екатериной МирошниченкоФото: предоставлено Екатериной Мирошниченко
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Сестры Мирошниченко - Вера и Екатерина - 18 лет назад начинали свой путь в предпринимательство с маленького маникюрного кабинета. Теперь стартап E.Mi, запущенный девушками, стал транснациональной компанией по продаже продуктов для ногтевого дизайна с производственными площадками в Ростовской области и Чехии, а также представительствами в 33 странах мира. Ежемесячно косметикой компании пользуются более 32 000 салонов красоты.

Фото: предоставлено Екатериной Мирошниченко

Фото: предоставлено Екатериной Мирошниченко

«Мы с сестрой удачно дополняем друг друга»

- Откуда у вас возникла идея заняться собственным бизнесом?

- Как художник с высшим образованием никогда не думала, что я буду работать в сфере красоты. С другой стороны, уже где-то с пятого класса я рисовала себе акварельными красками яркие узоры на ногтях. На наш с сестрой выбор значительно повлияли родители - у них тоже был свой бизнес, вернее, сразу два. Мама владела салоном красоты, а отец продавал мебель для таких салонов.

Когда я училась на втором курсе института, папа сказал: «Вы уже взрослые, зарабатывайте на жизнь сами». Он увидел, что сестра на тот момент подрабатывала мастером маникюра, и предложил открыть ногтевую студию, где я и начала разрабатывать дизайны для ногтей и вместе с Верой мы наносили их клиентам.

- И как у двух студенток получилось справиться с этим проектом без опыта?

- На старте мы вложили по сегодняшним меркам довольно скромную сумму - не более 120 тысяч рублей. Арендовали комнату, купили подержанную мебель, покрасили стены и положили дешевую плитку на пол. Наняли двух мастеров. Подумали, что бизнес готов и сейчас сам будет работать, только прибыль успевай считать. Однако в реальности через три месяца у нас уволился персонал. Аренда идет, налоговые отчисления капают. В общем, пришлось нам самим браться за маникюр серьезно. Сначала к работе приступила Вера, а через месяц пришлось и мне - сестра в одиночку не справлялась с возросшим потоком клиентов.

В тот период мы прошли с ней проверку на прочность. Работали без выходных, на одном бешеном энтузиазме и желании самореализоваться, доказать родителям, что мы можем быть сильными и самостоятельными. В итоге через полгода наша студия полностью окупилась и уже начала приносить прибыль.

- Что стало следующим этапом?

- Мой творческий потенциал к декорированию ногтей удачно совпал с деловой хваткой сестры. Папа верно разглядел наши таланты. Мы оценили состояние рынка и увидели, что есть много возможностей для роста. Маникюр, который делали в начале нулевых в салонах красоты, был однотипным и примитивным. Мои авторские находки, составлявшие основу сложного ногтевого дизайна, выбивались из общей канвы и быстро прославили наш стартап в городе.

Мне стали поступать предложения о мастер-классах и создании курсов, а первые большие деньги в масштабах страны принесли выпуски каталогов и обучающих книг, которыми я занялась. Это тоже стало прорывным фактором.

Фото: предоставлено Екатериной Мирошниченко

Фото: предоставлено Екатериной Мирошниченко

«Нужно гореть своим делом и не бояться рисковать»

- Как вы перешли к тому, что вас прославило на весь мир - появлению собственной косметической продукции?

- За два года, которые я посвятила образовательной деятельности, в России и СНГ появилось много наших представительств - школ маникюра. Тогда возник вопрос о создании единого косметического продукта, на котором мастера могли бы обучаться моим авторским технологиям работы с ногтями. Это был рисковый шаг, поскольку никто из нашей команды ранее не занимался таким направлением. Однако мы отбросили все сомнения и решились начать. Именно этот шаг привел нас к положению, занимаемому компанией сейчас.

- Какие качества, на ваш взгляд, главные для предпринимателя?

- Самое важное в бизнесе - это уметь договариваться, а не тянуть одеяло на себя и вовремя делегировать полномочия. В семье меня так и называют - «Великим делегатором» (смеется). Вообще в нашей компании, где все связаны родственными узами, есть пять собственников, и у каждого из нас разные компетенции. Мы дополняем друг друга, что позволяет максимально раскрывать свои природные предрасположенности. Я, например, творческий лидер.

- Ставили ли вы деньги на первое место, когда начинали дело?

- Никогда. Кто думает только о деньгах, никогда их не заработает. Нужно гореть своим делом, быть фанатиком в хорошем смысле. Если ты делаешь качественный продукт, не имеющий аналогов на рынке, то успех придет сам. А с ним большие возможности для расширения производства и высокие доходы.

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