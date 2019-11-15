Эксперты ВТБ: Рынок ипотечного кредитования в Ростовской области один из самых перспективных в ЮФО

В Ростове-на-Дону обсудили главные тенденции развития рынка жилищного кредитования и строительства, а также трансформации ипотечных услуг. За круглым столом встретились не только представители банка, но и ведущие застройщики и риелторы.

ВЫШЕ РЫНКА

Как отметила руководитель отдела маркетинга агентства недвижимости «Дон-МТ» Галина Пивоварова, на сентябрь текущего года объем строительства в Ростовской области составляет 3 млн 416 тыс. 538 кв. м., а средний размер строящейся квартиры - 47,2 кв. м. Средняя цена - порядка 48 тысяч рублей за кв. м. А основной объем - 85% строящихся объектов, сосредоточен в Ростове-на-Дону и 5,1% в Батайске. В южной столице строится 72,3 тыс. квартир. И только потом встанет вопрос развития отрасли

- По нашим оценкам рынок ипотечного кредитования в Ростовской области один из самых перспективных в ЮФО. Так, за девять месяцев 2019 года банком ВТБ было заключено свыше 4,3 тысяч ипотечных сделок, общая сумма которых составила порядка 7,8 млрд рублей. Если сравнивать с динамикой прошлого года, то эта цифра остается примерно на том же уровне. Для ипотечного рынка это весьма не характерная ситуация, так как, по данным Центробанка, выдачи ипотечных кредитов в регионе сократились на 11 процентов. На этом фоне мы демонстрируем стабильность, - рассказал Андрей Инвияев, и.о. управляющего директора по ипотечному кредитованию ВТБ в Ростовской области

Банк с начала года сумел нарастить ипотечный портфель до 28,1 млрд рублей (рост +20%). Кроме того, ВТБ достиг рекордных значений в плане новых выдач, увеличив свою долю до 26% от всего рынка региона.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЙМ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДА

Одна из основных задач ВТБ - создание наиболее оптимальными условий для заёмщиков. Поэтому банк не только предлагает одну из самих широких на рынке линеек ипотечных программ, но и планомерно упрощает процесс получения жилищного кредита. - В течение года мы несколько раз корректировали ставку по ипотечному кредитованию, - добавил Андрей Инвияев. - На сегодняшний день минимальная ставка в банке составляет 8,6% годовых, а в части рефинансирования - 9%. По данным экспертного сообщества, это уже одно из лучших предложений на рынке.

Особым спросом пользуется программа «Победа над формальностями», в рамках которой можно получить ипотеку всего по двум документам, не подтверждая своего дохода. На нее приходится каждая четвертая выдача, объем выдач превысил 1,5 млрд рублей

Еще одним приоритетным направлением для банка является детская ипотека с господдержкой. Только в Ростовской области выдано таких кредитов на общую сумму 440 млн рублей., - подчеркнул Андрей Инвияев. - В рамках данной программы мы одними из первых снизили ставку до 5%, задав вектор и для других участников рынка.

«ФОРМАТ, КОТОРЫЙ ДИКТУЕТ НАМ БУДУЩЕЕ»

Эксперты ВТБ понимают, в век развития цифровых технологий очень важно идти в ногу со временем, поэтому в банке активно внедряются современные ипотечные сервисы и даже целая экосистема.

-Мы предоставляем клиентам полный комплекс услуг, связанный с приобретением недвижимости. На текущий момент банк активно развивает личный кабинет заемщика, в котором можно будет вести поиск объекта недвижимости, оформить заявку онлайн по его оценке, а также воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, или подать онлайн-заявку на получение ипотеки. Это тот формат взаимодействия с клиентами, который диктует нам будущее, - озвучили Андрей Инвияев в завершение разговора.

Директор агентства недвижимости «Домиан» Александр Сычев дал обратную связь по работе с банком:

- Среди партнеров нашей компании ВТБ занимает первое место по скорости реагирования при взаимодействии с ипотечным отделом, - озвучил он. - Вы один из тех банков, которые быстро принимают решение по одобрению потенциальных заемщиков. Сотрудники молниеносно дают обратную связь по каждому нашему клиенту. А еще вам удается занимать уникальную нишу: при развитии технологий, вы не потеряли возможность человеческого общения, как с клиентами, так и со своими партнерами. И на наш взгляд, за этим будущее.