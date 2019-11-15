2019-11-16T22:57:48+03:00
Здоровье

«Лучшая школа повышения профессиональной квалификации»: В Ростове-на-Дону обсудили актуальные вопросы диабетологии

По последним данным, на Дону под наблюдением врачей-терапевтов и эндокринологов находятся более 135 тысяч пациентов
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
По последним данным, на Дону под наблюдением врачей-терапевтов и эндокринологов находятся более 135 тысяч пациентов.По последним данным, на Дону под наблюдением врачей-терапевтов и эндокринологов находятся более 135 тысяч пациентов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диабетологии». Она стала юбилейной и проводится уже в 55-й раз. Как рассказали в региональном минздраве, мероприятие проходило в рамках областной медико-информационной программы Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом. А конференция собрала около 150 специалистов со всей Ростовской области.

Так, на Дону под наблюдением эндокринологов и врачей-терапевтов находятся 135,4 тысячи пациентов. А для современной диагностики и профилактики тяжелых осложнений в регионе разработан целый комплекс мероприятий, в том числе выезды эндокринологов в отдаленные районы области.

- Результатом работы стало то, что почти 15 лет в регионе не наблюдается синдром Мориака и молодые люди могут иметь детей, - добавили в донском министерстве здравоохранения. - А сама Ростовская область занимает одно из последних мест по ослепшим от диабета. Кроме того, постоянно снижается количество ампутаций нижних конечностей и практически нет смертей от диабетических ком.

В рамках конференции ученые и практики ведущих медицинских центров рассказали о самых новейших разработках в этой важнейшей сфере здравоохранения. А одним из почетных гостей мероприятия стал заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, профессор Александр Аметов.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, проведение ежегодных конференций для врачей, занимающихся профилактикой и лечением сахарного диабета, является лучшей школой повышения профессиональной квалификации как для молодых начинающих докторов, так и для специалистов, имеющих не один год медицинской практики.

А в результате такого обмена знаниями и передовым опытом выигрывают пациенты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместе мы сильнее!»: В Ростове-на-Дону обсудили, как помочь детям с сахарным диабетом жить полной жизнью

Сахарный диабет не приговор. Вопрос в том, как помочь ребенку не замкнуться в себе, а научить жить с заболеванием. Межрегиональная конференция на эту тему прошла в Ростове-на-Дону. На ней своим опытом реализации летних оздоровительных, реабилитационных и адаптационных программ поделились врачи, общественники и чиновники. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»