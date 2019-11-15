«Лучшая школа повышения профессиональной квалификации»: В Ростове-на-Дону обсудили актуальные вопросы диабетологии

В Ростове-на-Дону прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диабетологии». Она стала юбилейной и проводится уже в 55-й раз. Как рассказали в региональном минздраве, мероприятие проходило в рамках областной медико-информационной программы Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом. А конференция собрала около 150 специалистов со всей Ростовской области.

Так, на Дону под наблюдением эндокринологов и врачей-терапевтов находятся 135,4 тысячи пациентов. А для современной диагностики и профилактики тяжелых осложнений в регионе разработан целый комплекс мероприятий, в том числе выезды эндокринологов в отдаленные районы области.

- Результатом работы стало то, что почти 15 лет в регионе не наблюдается синдром Мориака и молодые люди могут иметь детей, - добавили в донском министерстве здравоохранения. - А сама Ростовская область занимает одно из последних мест по ослепшим от диабета. Кроме того, постоянно снижается количество ампутаций нижних конечностей и практически нет смертей от диабетических ком.

В рамках конференции ученые и практики ведущих медицинских центров рассказали о самых новейших разработках в этой важнейшей сфере здравоохранения. А одним из почетных гостей мероприятия стал заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, профессор Александр Аметов.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, проведение ежегодных конференций для врачей, занимающихся профилактикой и лечением сахарного диабета, является лучшей школой повышения профессиональной квалификации как для молодых начинающих докторов, так и для специалистов, имеющих не один год медицинской практики.

А в результате такого обмена знаниями и передовым опытом выигрывают пациенты.

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