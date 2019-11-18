Вопрос ребром: стоит ли до конца года покупать квартиру в новостройке в Ростове-на-Дону

Жилье - это капитал, который никогда не потеряет своей ценности и будет востребован сегодня, завтра и всегда. А значит, вложение в квадратные метры - ресурс, который стоит того. Как ни крути, у каждого для покупки недвижимости своя мотивация - кто-то рассматривает ее как вложение средств, кто-то на будущее - детям и потомкам, а кому-то надо жить уже здесь и сейчас. Причем, как говорят аналитики, вкладываться в свое жилье гораздо выгоднее, чем оплачивать, по сути, аналогичную сумму ежемесячного банковского платежа квартирной хозяйке. Вопрос в том, каковы сейчас тенденции на рынке жилья: стоит ли подождать или, наоборот, поторопиться с его покупкой?

Фото: СК «Неометрия»

«РОСТ ЦЕН БУДЕТ ОДНОЗНАЧНО»

Так, аналитики из числа застройщиков и риелторов в один голос утверждают: жилье непременно будет дорожать, в том числе и в новостройках. Одна из главных причин - изменения в законодательстве: они, прежде всего, касаются обязательного введения так называемых счетов эскроу. Для работающих в сфере недвижимости это дополнительные расходы - застройщик не может воспользоваться средствами дольщиков, пока дом не будет достроен, для покупателей квартир - гарантия того, что деньги не канут в лету, они станут счастливыми новоселами, а не перейдут в раздел обманутых дольщиков. Но за гарантии, как водится, надо платить. Что непременно ведет к удорожанию.

Фото: СК «Неометрия»

- Рост цен на новостройки однозначно будет уже в следующем году, - уверены аналитики федеральной строительной компании «Неометрия», которая реализовала 13 объектов на Юге России, в работе находятся семь, два из которых - в Ростове-на-Дону: ЖК «Сказка» и ЖК «Первый». Дело в том, что конъюнктура рынка диктует свои условия. Пока многие компании стараются сдерживать цены. Это удается сделать благодаря тому, что есть непроданные квартиры в уже сданных комплексах. Но появляются новые дома, а цены только растут. И от этого не уйти.

ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА В НОВОСТРОЙКАХ

Эксперты говорят о том, что, даже несмотря на невысокую покупательскую способность населения, у тех, кто готов покупать квартиру сейчас, есть масса преимуществ. Дальновидные застройщики предлагают технологические новинки, благодаря которым будущий собственник может значительно сэкономить на коммунальных платежах, при этом не ущемляя себя в комфорте.

- Например, в ЖК «Первый» - он расположен в районе площади 2-й Пятилетки на улице Шеболдаева, 95 Ростова-на-Дону - есть своя собственная газовая котельная. Она оборудована умными погодозависимыми датчиками. Эта группа устройств способна контролировать расход топлива, учитывая текущие изменения погоды. При этом существует возможность прогнозировать излишнее охлаждение или избыток температуры в отапливаемом помещении, что способствует формированию экономного счета на оплату потребления теплоснабжения.

Фото: СК «Неометрия»

Отопительная система в квартирах комплекса - горизонтальная, то есть вдоль пола. Это обеспечивает визуальное отсутствие труб в квартире и является более эстетичным решением. Внутри квартиры собственники могут сами регулировать температуру отопления и горячей воды, что позволяет обеспечить комфортную среду и экономию на коммунальных платежах, - рассказал руководитель строительного проекта ЖК «Первый» компании «Неометрия» Анатолий Родионов.

- Более того, в стяжке пола предусмотрена звукоизоляция, благодаря которой никто не потревожит покой жильцов. Еще один немаловажный фактор - системы очистки воды. В каждой квартире подведен третий кран с питьевой водой. Что немаловажно, ведь качество воды в нашем регионе - это, на самом деле, реальная проблема. А мы контролируем эти моменты, взаимодействуя с лабораториями, чтобы наши жильцы получали только качественную воду. В каждой квартире, начиная от входной двери, все продумано до мелочей, - пояснил Анатолий Родионов.

Еще один важный момент при выборе квартиры - это досуговая инфраструктура на территории жилого комплекса: прогулочные зоны, спортивные и детские площадки со специальными покрытием, тренажеры и беседки. В жилом комплексе «Первый» на закрытой территории все это предусмотрено. К тому же на цокольном этаже располагаются кладовые и подземный паркинг.

- Кладовки вне квартиры позволяют экономить полезные площади и не хранить дома крупногабаритные и сезонные вещи, - продолжает Анатолий Родионов. - Ведь, согласитесь, что мы всегда «ломаем голову» над тем, куда поставить велосипед, зимнюю резину, да и просто вещи, которыми мы пользуемся редко. В ЖК «Первый» эта проблема продумана и решена. В кладовых помещениях оказаться также легко и комфортно, как и на любом этаже комплекса, - достаточно воспользоваться высокоскоростным лифтом и спуститься в цокольный этаж. И, кстати, кладовку также можно включить в ипотеку.

ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ

Есть еще один вариант для тех, кто хочет сэкономить. А именно - рассмотреть недвижимость в строящемся доме. Так как после сдачи жилого комплекса в эксплуатацию цена на квадратные метры в нем, как правило, сильно вырастет. К тому же многие серьезные застройщики предлагают ряд преимуществ в дополнение к квадратным метрам.

Для экономии времени и денежных средств будущих жильцов ЖК «Первый» застройщик предлагает готовые дизайн-проекты по грамотному планированию пространства и качественную предчистовую отделку и ремонт «под ключ», который, кстати, можно включить в стоимость ипотеки. Другими словами, после сдачи не надо терять времени на поиск материалов, мастеров и искать дополнительные средства. А для тех, кто планирует делать ремонт собственными силами, стоит отметить, что в квартирах ЖК «Первый» идеально ровные стены, так как есть служба технического контроля, задача которой - на всех этапах отслеживать качество строительства.

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Обслуживание от подписания договора до заселения

- Компания «Неометрия» сопровождает своих дольщиков от момента подписания договора долевого участия и до заселения в собственные квартиры. Для этих целей руководством компании было принято решение ввести дополнительную штатную единицу для всех жилых комплексов - менеджер службы заботы о клиентах. К этому сотруднику можно обратиться в любое время за разъяснениями, с вопросом или даже своими переживаниями и всегда получить квалифицированную помощь. Менеджер службы заботы о клиентах объясняет юридические тонкости - как принимать квартиру, какие документы оформить, куда их предоставлять и так далее. Всегда может отвести дольщика на объект, чтобы тот лично смог проконтролировать процесс строительства. А еще он помогает уладить вопросы с платежами для тех, кто воспользовался рассрочкой до конца строительства, - рассказали в пресс-службе строительной компании «Неометрия». - Покупка квартира без истории выгодна, но так как это сложный рынок, то у клиентов возникает много вопросов. Мы максимально решаем их, чтобы наши собственники чувствовали себя спокойно и комфортно до сдачи дома.

Подробная информация на сайте жк1.рф или по телефону (863) 303-65-37. Застройщик ООО СЗ «Стройинструмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.