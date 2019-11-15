2019-11-15T15:29:33+03:00
Происшествия

Облила кислотой и истыкала ножом: рассвирепевшая женщина изуродовала юную любовницу своего мужа в Ростовской области

Ради кровавой вендетты она приехала в другой город
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Девушка не предполагала, что у ее друга есть такая решительная жена. Фото: страница пострадавшей в соцсетиДевушка не предполагала, что у ее друга есть такая решительная жена. Фото: страница пострадавшей в соцсети
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Шекспировские страсти разыгрались в станице Багаевской Ростовской области, где 13 ноября произошло жестокое нападение на 22-летнюю девушку. Как выяснилось, молодая дончанка закрутила роман с женатым мужчиной из Батайска, у которого оказалась крайне несдержанная и агрессивная супруга, захотевшая лично выяснить отношения с разлучницей.

Трагическая очная встреча двух женщин произошла вечером у дома на улице Пескова. Неизвестно, предшествовала ли нападению словесная перепалка, раззадорившую оскорбленную жену, либо нет, однако ревнивица выхватила заранее приготовленный нож и начала наносить беспорядочные удары по ненавистной ей девушке. Юная разлучница пыталась уклониться от безжалостного острого лезвия, но силы явно были неравными — 35-летняя нападавшая оказалась значительно мощнее физически и уж точно злее.

Получив несколько ранений, пострадавшая ослабла. Тогда злоумышленница попыталась лишить соперницу красоты и зрения. Рассвирепевшая от гнева батайчанка плеснула ей в лицо 70% раствором уксуса, что вызвало у жертвы химический ожог роговицы обоих глаз.

Девушка дико закричала от боли, чем привлекла внимание случайных прохожих, бросившихся ей на помощь. Завидев приближающихся людей, окровавленная ревнивица бросилась в свою машину и быстро поехала прочь с места преступления. Однако залечь на дно ей не удалось. Спустя всего сутки ее разыскали и задержали сотрудники полиции.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе областного МВД.

Девушку с тяжелыми травами доставили в больницу. К счастью, она осталась жива. Сейчас медики предпринимают все усилия для восстановление ее здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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