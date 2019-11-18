В Ростовской области двухлетний малыш скончался от неизвестной болезни в карете скорой помощи

В Новочеркасске произошел трагический случай — попавший в больницу с высокой температурой двухлетний мальчик скончался в машине «скорой».

Ребенок поступил в городскую Специализированную инфекционную больницу поздно вечером 15 ноября. Мама, переживавшая за здоровье сына, в панике вызвала «неотложку» - у мальчика к ночи резко подскочила температура 39°С.

Женщину вместе с ребенком положили в стационар. Врачи быстро сбили медикаментами жар у малыша и затем назначили стандартные анализы, по итогам которых планировали определить лечение для маленького пациента.

Но события неожиданно приняли шокирующий оборот.

17 ноября состояние мальчика серьезно ухудшилось. По свидетельствам источника портала «Ерш», знакомого с ситуацией, у ребенка произошла остановка дыхания. Как только мама, находившаяся в одной палате с сыном, заметила его критическое состояние, то сразу же позвала врачей на помощь.

- Она выбежала из палаты со словами, что ребенок не дышит. Врачи начали реанимацию и вызвали скорую для экстренной перевозки мальчика в реанимацию детской больницы. Однако по дороге малыш скончался в реанимобиле, не приходя в сознание, - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Пока неясно, что именно стало причиной скоропостижной смерти пациента — в причинах трагедии предстоит разобраться судебно-медицинской экспертизе.

Следственным отделом по городу Новочеркасску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, а также причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями, - рассказали о расследовании уголовного дела в пресс-службе донского следкома.