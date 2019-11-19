В Ростовской области детей обучат основам безопасного использования газа в быту

Гостем эфира на радио «Комсомольская правда» стала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова. Она рассказала об организованном компанией новом конкурсе по обучению детей основам безопасного использования газа в быту.

Принять участие в творческом состязании приглашают всех креативно мыслящих педагогов и воспитателей, которые «с нуля» сделают свой вариант открытого урока по заявленной теме. Оригинальный подход максимально поощряется.

- Главное - преподнести материал так, чтобы дети активно вовлекались в обсуждаемую тематику. Нужно создать условия для искреннего живого общения между учениками и специалистом. Никто не хочет, чтобы малыши сидели как истуканы, со скучающим видом ожидая переменку, - отметила Ангелина Волкова. - Пока не существует единого стандарта методического урока по этой теме, поэтому мы хотим увидеть, как преподаватели создадут свой личный план урока и будут преподносить эту важную информацию.

Конкурс стартовал 5 ноября. Организаторы будут принимать заявки до 22 ноября, а уже через месяц - 5 декабря - объявят победителей. Награждать будут в трех номинациях: лучшее занятие в дошкольном образовательном учреждении, лучший урок (1-4 классы), лучший урок (5-7 классы). Лауреаты получат денежные призы - размер каждого из них составит 20, 18, 16 тысяч рублей.

С материалом, на основе которого следует построить открытый урок, и подробными условиями проведения творческого состязания можно ознакомиться на информационном портале для детей www.gazzi.ru и на сайте www.rostovoblgaz.ru.

Предоставлять видеофайлы открытых уроков нужно на флешках. Качество видео при этом не является принципиальным - вполне сойдет запись, сделанная на смартфон. Также в письменном виде нужно сдать конспект урока.

По словам Ангелины Волковой, дети очень серьезно относятся к таким знаниям, порой они даже начинают подсказывать правила безопасного обращения с газом своим родителям, чем несказанно удивляют своих родных.

- Расскажу об одном таком случае. Как-то подарили третьекласснику книгу «Секреты природного газа», которую он внимательно прочел. Однажды ребенок увидел, что «цветок» газовой горелки не синий, как должно быть в норме, а оранжевый. Школьник тут же забил тревогу - подошел к маме и попросил ее открыть окно, потому что в комнате не хватало кислорода. Женщина очень удивилась, но исполнила просьбу, ведь мальчик действительно был прав, - рассказала гостья эфира.

Выбирать победителей соревнования будет компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники компании. Лучшие из проектов будут массово внедрены в учебную практику образовательных учреждений донского региона.

По уверениям организаторов, такой конкурс планируется сделать ежегодным.