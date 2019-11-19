«Самое главное - профилактика»: Врач-ортодонт рассказала, как правильно заботиться о здоровье зубов 00:00 00:00

Улыбка - визитная карточка человека. Именно поэтому важно, чтобы зубы были и красивыми, и здоровыми. О том, как о них заботиться правильно, мы поговорили с заведующей ортодонтическим отделением клиники «Авторская стоматология» Юлией Баланцевой. Она стала гостем студии радио «Комсомольская правда» - Ростов».

- Какие проблемы помогает решать ортодонтия?

- Начну с того, что это не жизненно важное показание к лечению. Но пациент должен отнестись к процессу серьезно, так как это требует много времени и сил. На самом деле, ортодонтия решает множество проблем. Одна из них - с прикусом, а это все-таки функция, влияющая на здоровье наших зубов, сохранение их на как можно долгий срок. Эстетика - в данном случае побочный эффект, который получает человек. Но, как правило, пациенты изначально приходят именно за эстетикой. Но я всегда стараюсь объяснить, что наша основная цель - это лечение, цель которого - сохранить здоровье зубов, чтобы и через 20-30 лет не было проблем с зубами и человек их не потерял.

- В каком возрасте могут изменить прикус?

- Ограничений по возрасту нет: есть зубы - значит, ортодонтическое лечение возможно. У нас, кстати, много возрастных пациентов, которые проходят такое лечение. Например, очень распространенная ситуация, когда, скажем, в 30 лет человек потерял зуб, но не смог по каким-то своим причинам сделать протезирование. И, как результат, если одного зуба уже нет, на соседний идет серьезная нагрузка. И тогда срок жизни этих зубов значимо сокращается. Когда пациент все же обращается к врачу, то специалист видит - произошла убыль костной ткани или зуб начал расти в сторону под уклоном, и тогда качественно провести протезирование нельзя. И тут появляется врач-ортодонт, которому нужно решить часть этих проблем. Но, если бы пациент обратился вовремя, то это еще и значительная экономия.

- Какие проблемы существуют еще?

- Часто у пациентов встречаются скученность и неровность зубов. Это напрямую влияет на их здоровье: сложнее вычищать промежутки между зубами, в результате образуются придесновые отложения, возможно появление кариеса и других проблемы, связанных со здоровьем зубов. А своевременное обращение к специалисту-ортодонту поможет решить проблему с дефицитом места в зубном ряду. Кстати, с этим счастливо можно жить. Но тогда человек должен понимать, что его гигиена должна быть в несколько раз лучше, чем если бы у него были здоровые зубы.

- Как сохранить здоровье зубов на долгие годы? Есть ли какие-то общие рекомендации?

- Самое главное - это своевременная профилактика и обращение к специалистам в плановом порядке. Это касается абсолютно всех пациентов, вне зависимости от возраста. Практика показывает, что многие люди не до конца справляются с такой, казалось бы, простой задачей, как гигиена.

- Как часто нужно посещать стоматолога?

- Рекомендуется делать это два раза в год, в том числе и проходить профессиональную гигиену полости рта. В случае обнаружения каких-то проблем специалист всегда может направить пациента к нужному врачу. Это и является своевременной профилактикой, потому что редко пациенты могут верно поставить себе диагноз либо обнаружить какие-то проблемы в зубочелюстной области. Например, пропустить пульпит, который может привести к удалению нерва, автоматически сократив жизнь зуба.

- А что касается каких-то общих моментов, за которыми пациент может следить сам?

- Безусловно, один из таких - это сбалансированное питание, то есть достаточное количественное употребление жиров, белков и углеводов. А еще должны быть какие-то твердые продукты - например, яблоки, морковь, огурец или редис. Они помогают убрать остатки налета, который в течение дня образуется на зубах.

- Какие основные средства необходимы для гигиены?

- Это зубная щетка и паста. В один ряд с ними я бы поставила еще и флосс, то есть зубную нить, так как ни один стоматологический инструмент не прочистит между зубами так качественно, как это делает она. Я часто рекомендую еще и ирригатор – прибор, который под определенным давлением регулирует поток воды, по типу керхера. Это очень хорошее средство дополнительной гигиены. Им можно пользоваться всей семьей при воспалении и кровоточивости десен, при наличии коронок и имплантов, с одним условием - у каждого должна быть своя насадка. Но самое главное - это чистить зубы не меньше двух-трех минут утром после завтрака, а вечером - после последнего приема пищи. Считается, кстати, что гораздо важнее почистить зубы на ночь, потому что в течение дня мы употребляем определенные продукты, которые помогают удалить остатки налета, а вот во сне все процессы, в том числе и кариес, обостряются. И немаловажно, что регулярная и правильная гигиена полости рта помогает избежать еще и значительных финансовых затрат.