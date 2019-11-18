2019-12-02T12:38:20+03:00
Общество

«Вектор спасения Юг»: В Ростове-на-Дону открыт окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума

На протяжении недели 80 добровольцев-спасателей будут участвовать в практических занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим
КУБЫШЕВА ОЛЬГА
Поделиться:
Фото: ДГТУФото: ДГТУ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие окружного этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Вектор спасения Юг», организатором которого выступил Донской государственный технический университет. Мероприятие развернулось на территории Донского спасательного центра МЧС России. А его участниками стали 80 студентов и добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. На протяжении недели они будут участвовать в практических занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

- Форум «Вектор спасения Юг» проводится на донской земле уже третий год, – рассказал начальник пожарно-спасательной службы ДГТУ Роман Карасев. - Среди участников есть и аттестованные добровольцы-спасатели, и ребята, которые только открывают для себя направление добровольчества в сфере ЧС. За время проведения форума участники смогут усовершенствовать знания и навыки в области горной подготовки, проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, наберутся опыта в поиске пропавших людей в природной и городской среде, научатся основным приемам и способам оказания первой помощи в экстренных ситуациях и психологической поддержке пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Окружной этап Всероссийского молодежного образовательного форума продлится в Ростовской области до 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей
«Комсомолка» узнала о передовых сервисах в области социального страхования и возможностях, которые теперь есть у жителей нашей страны
Новости 24
"Выбивал показания": Сотрудника полиции из Ростовской области осудили за превышение полномочий
Хамиль из ростовской группы "Каста" готовится стать отцом
Житель Украины пытался скрыть от таможенников из Ростовской области 43 микрофона и 17 колонок
ХК «Ростов» обыграл «Ермак»
Кто в майке, кто в фуфайке: как ростовчане встретили первый день зимы
В Ростове вторые сутки разыскивают 72-летнюю Наталью Судницыну
Ростовские вандалы разгромили эко-стенд в парке Островского
Один человек погиб в пожаре в центре Ростова
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная качеству новогодних подарков
В Ростове-на-Дону воришка разбил стекло «Лексуса» и похитил 14 тысяч рублей
В Ростовской области сухогруз сел на мель
В Ростове-на-Дону грузчик украл жесткие диски и карты памяти из офиса
Отключение света в Ростове-на-Дону 2 декабря 2019: где и когда
«Уже месяц такая картина»: Ростовчане в соцсетях пожаловались на гору мусора
Космонавт поделился снимком ночного Ростова-на-Дону с борта МКС
В Ростове-на-Дону мужчина потратил 2,6 миллиона рублей, которые сестра его жены оставила им на хранение
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по субсидияи на оплату коммуналки
В Ростовской области за неделю наказали 657 водителей автобусов
В садоводческом товариществе Азова произошел пожар
В Таганроге секретарь юридической конторы обманула клиентов на 900 тысяч рублей