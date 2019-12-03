Медицина без бумажной волокиты и суеты

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

Электронные услуги становятся все популярнее. Оформить больничный, получить талон к врачу, отправить письмо или рассчитать пособие можно через «Госуслуги» и другие специальные сервисы. Развитие и внедрение современных технологий обсудили в Ростове-на-Дону на межрегиональном семинаре. Обсудить последние достижения и поделиться опытом по социальным вопросам в донскую столицу приехали более двухсот человек из ЮФО и СКВО.

Первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая отметила, что в вопросах цифровизации Ростовская область не отстает по темпам от страны.

- Новый подход в работе Фонда социального страхования заключается в первую очередь в клиентоориентированности, - уточнила эксперт. - Наши клиенты - это и юридические лица, которые страхуют своих сотрудников, физические лица, получающие пособия и средства на реабилитацию. Второе - это проактивный режим: мы информируем людей о правах и выплатах, которые им положены. В-третьих, люди могут обращаться за государственными услугами независимо от региона прописки. Мы планируем запустить мобильное приложение «Соцнавигатор», которое даст человеку возможность, открыв приложение, получить информацию о любом социальном объекте. Стоит отметить, что в Ростовской области успешно реализуются многие наши проекты.

Сейчас разрабатывается единая медицинская карта работающего. Благодаря этой программе работодатели и Фонд социального страхования смогут получать данные о состоянии работников, что позволит им принимать своевременные меры для предотвращения появления хронических проблем со здоровьем, а также сократить число профессиональных заболеваний.

- В XXI веке люди быстро привыкают к качественным услугам, поэтому если мы не будем двигаться вперед, то люди нас не поймут. Новые социальные проекты не всегда легко воплощаются в жизнь. Нам нужно быть готовыми к комплексной и планомерной работе, - говорит заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. - За социальную сферу мы отвечаем все вместе, поэтому только совместная работа исполнительной и законодательной власти, общественности и всех соцпартнеров воплотит в жизнь суперамбициозные задачи, которые поставил 204-й указ президента. И мы обязаны их выполнить.

По его словам, в донском регионе работает программа ЕГИССО, которая позволяет оказывать адресную

помощь тем, кто действительно в ней нуждается. На Дону успешно реализуется программа «Электронный листок нетрудоспособности».

На Дону успешно реализуется программа «Электронный листок нетрудоспособности».

Через Фонд социального страхования жителям Ростовской области в этом году уже выплачено более девяти миллиардов рублей по пособиям в связи с временной нетрудоспособностью и материнством.

ЗАЩИТА ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

Перспективной схемой внедрения единой электронной медицинской карты в Татарстане поделился руководитель департамента по работе с государственными заказчиками филиала МТС в Ростовской области Александр Сидорик. По его словам, персональные данные надежно защищены, а хранилище физически находится в России.

- Медицинские данные, имена пациентов и статистика кодируются и хранятся в облаке отдельно друг от друга, так что даже в случае взлома злоумышленник не сможет сопоставить данные и собственно диагноз, - сказал Александр Сидорик.

Современные технологии помогают пациентам получать информацию о медицинских услугах, диспансеризации и мерах, направленных на профилактику развития заболеваний. Так, в Ростовской области работают программы, направленные прежде всего на профилактику и предупреждение развития заболеваний: «Танцуй ради жизни!», «Вместе мы сильнее», «Просветись!», «Школьная медицина», «Счастливые люди», «Здоровые суставы» и другие.

- Одной из наших задач является привлечение людей на участие в профилактических медицинских осмотрах, - говорит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Вся информация о них

размещена в свободном доступе, формируются списки, проводится информирование работодателей, профессиональные осмотры, ведется работа во всех муниципальных образованиях региона, в детских садах, школах, учебных заведениях среднего и высшего образования.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА

Перенос бумажных документов в электронный формат поможет сэкономить время и положительно повлиять на качество предоставляемых услуг пациентам. Электронный листок нетрудоспособности имеет ряд преимуществ: его нельзя потерять, невозможно подделать, а также он удобен для пользователя и организации.

В электронный формат планируют перевести заказные письма. Почта России запускает новый проект. Сервис позволит получать уведомления от разных госорганов в электронном виде. По словам руководителя отдела продаж департамента по почтовому бизнесу Дениса Давыдова, видеть письмо можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг. Пользователи имеют возможность отправлять документы и сообщения в разные ведомства - непосредственно с телефона или компьютера, без бумажной копии. Эти письма будут иметь юридическую силу, что и их аналоги в бумажном конверте.

Совещание «Проекты Фонда социального страхования, электронные сервисы и новые подходы во взаимодействии с клиентами» прошло в интерактивном формате. Присутствующие участники после каждого доклада могли в режиме реального времени поучаствовать в голосовании. Большинство гостей проголосовали за то, что с переходом к цифровой экономике государство должно позаботиться о льготных категориях граждан для равного доступа к госуслугам в электронном виде.