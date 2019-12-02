В первые дни декабря в Ростове снова похолодает

Календарно в донскую столицу уже пришла зима, но выходя на улицу, понимаешь, что погода явно не зимняя. Ведь еще в прошлом году в это время на улице уже лежали сугробы по колено, а в этом – декабрем даже и не пахнет.

Утренний морозец немного подсушил асфальт после трехдневных проливных дождей. Ростовчанам, уходящим рано на работу, пришлось немного утеплиться, поскольку в утренние часы столбик термометра держался в промежутке то 0 до -3 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня температура повысится лишь до 0 градусов. К вечеру снова похолодает: -1…-2 градуса.

К счастью, осадков сегодня не ожидается. Дискомфорт ростовчанам доставит еще и холодный северо-западный ветер. Только к вечеру он сменит направление на западный, а ближе к ночи станет южным, а затем юго-восточным. Порывами ветер будет достигать 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление 2 декабря достигнет нормы, а затем начнет повышаться и возрастет до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит от 53 до 81%. Магнитных бурь, к счастью, тоже не предвидится, возможны лишь небольшие возмущения.

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