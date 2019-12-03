2019-12-03T16:04:45+03:00
Общество

В Ростове «Пивзавод «Южная Заря 1974» отметил свой 45-летний юбилей

За последние 20 лет на заводе был реализован ряд инвестиционных проектов на сумму более 11 млрд рублей
Ольга КУБЫШЕВА
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Директор Департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова награждает сотрудников завода. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»Директор Департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова награждает сотрудников завода. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»
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В Ростове-на-Дону свое 45-летие отметил «Пивзавод «Южная Заря 1974». На торжественном мероприятии в честь юбилея наградами были отмечены более 60-ти сотрудников. Поздравление от Губернатора Ростовской области и Благодарственные письма сотрудникам завода за эффективную работу передала директор Департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

- Это одно из самых передовых предприятий области, - рассказала Ирина Вячеславовна. - Успешный диалог Правительства Ростовской области и руководства филиала позволяют решать многие экономические и социальные задачи области, среди них – активная реализация инвестиционных программ, программ промышленной экологии, передовые практики в сфере охраны труда. Желаю коллективу завода успехов в достижении поставленных целей и дальнейшей плодотворной деятельности.

Гости праздника. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»

Гости праздника. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»

Надо сказать, что за последние 20 лет на заводе был реализован ряд инвестиционных проектов на сумму более 11 млрд рублей. Производственная мощность увеличилась до 5,6 млн гектолитров в год, а качество продукта, производимого на предприятии, знают все жители южного региона. Здесь производят более полутора десятков различных сортов пива. Так, один из брендов является многократным победителем конкурса «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Дона».

Вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»

Вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. Фото: архив «Пивзавод «Южная Заря 1974»

- Завод располагает самым современным оборудованием, а системы и подходы находятся на высоком уровне, обеспечивая его стабильность и качество производимого продукта, - озвучил президент компании «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. - Важно, что все это помогает нам сегодня уверенно смотреть в будущее и вносить весомый вклад в развитие регионального пивоварения. Южная Россия всегда была успешным филиалом компании, и я надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Это было бы невозможным без высококвалифицированных сотрудников, надежных партнеров и конструктивного диалога с региональными органами власти.

Кроме того, завод является одним из крупнейших налогоплательщиков в Ростовской области. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней Ростова-на-Дону и области за последние десять лет составили около 52 млрд. рублей.

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