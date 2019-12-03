«Социальный навигатор» - все услуги в одном клике

Инновационный проект «Социальный навигатор» на семинаре представил руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Андрей Шолкин.

Мобильное приложение позволяет подать электронное обращение в Фонд социального страхования, найти ближайшие социально значимые объекты, ознакомиться с графиком их работы и построить до них маршрут на карте, а также рассчитать на калькуляторе размер своего пособия и другие услуги.

- «Социальный навигатор» поможет запросто выполнить задачи, ради которых раньше нужно было предпринять множество действий. Возможно, наше приложение не красочное, но главное, чтобы оно было удобным в использовании, - отметил Андрей Шолкин.

В информировании людей специалистам зачастую помогают социальные сети. Их главное преимущество в том, что информация может быть краткой и емкой, но при этом информативной, сообщил начальник управления информатизации министерства труда и социального развития Ростовской области Юлия Верходанова.

Фонд социального страхования обеспечивает на Дону свыше тридцати тысяч инвалидов средствами

реабилитации, некоторые категории инвалидов - санаторно-курортным лечением с оплатой проезда к месту лечения и обратно. В текущем году Ростовское региональное отделение Фонда реализует проект по оформлению бесплатного проезда льготной категории граждан и сопровождающему лицу на железнодорожном транспорте дистанционно в электронном виде.