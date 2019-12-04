2019-12-04T13:11:40+03:00
Общество

Владимир Ревенко: Для газификации Ростовской области потребуется около 40 миллиардов рублей

За счет этих средств голубым топливом планируется обеспечить 57 тысяч домовладений в регионе
БЕЛЯЕВ Юрий
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Для газификации Ростовской области потребуется около 40 миллиардов рублейДля газификации Ростовской области потребуется около 40 миллиардов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В донской столице состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимира Ревенко, на которой он рассказал журналистам о текущих показателях работы компаний и планах по реализации новых проектов.

По словам гендиректора, на полную газификацию Ростовской области потребуется примерно 40 миллиардов рублей. Этот бюджет будет сформирован сразу из нескольких источников, включающих в том числе госфинансирование.

Он отметил, что изначально программа газификации региона планируется на пять лет. До 2025 года план действий давно создан, теперь стоит вопрос с дорожной картой мероприятий в период до 2030 года.

Владимир Ревенко подчеркнул, что эти меры позволят обеспечить голубым топливом порядка 57 тысяч домовладений и завершить газификацию региона.

Напомним, что Ростовская область принимает участие в выполнении программы газификации с 2003 года. На 1 января 2019 года, согласно официальным данным, уровень обеспечения Дона ресурсом составлял 85,63%.

Кроме того, гендиректор сообщил и о стабильном снижении просроченной дебиторской задолженности населения за газ в Ростовской области. В январе-ноябре она уменьшилась на 26% и составила 514,7 миллиона рублей.

Владимир Ревенко: Для газификации Ростовской области потребуется около 40 миллиардов рублей. Фото: Василий Дерюгин

Владимир Ревенко: Для газификации Ростовской области потребуется около 40 миллиардов рублей. Фото: Василий Дерюгин

- Основную часть составляют задолженность абонентов без приборов учета газа - это 241,5 миллиона рублей и задолженность по непредоставлению показаний - еще 156,9 миллиона рублей. В целом, просроченная дебиторская задолженность имеет устойчивую тенденцию к снижению, так как компанией разработан и используется целый комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения и роста дебиторской задолженности и стимулирование нарушителей к исполнению обязательств, - пояснил Ревенко.

Неплательщиков ждут принудительные отключения до тех пор, пока долги не будут полностью погашены. В январе-октябре текущего года без газа оставили 11,32 тысячи абонентов с дебиторской задолженностью на общую сумму 285,6 миллиона рублей. По состоянию на 1 ноября 2019 года остаются отключенными по задолженности 18,13 тысячи абонентов с общей суммой долга 375,69 миллиона рублей. С дебиторами ведется активная судебная работа.

- В 2019 году подано 11,341 тысячи судебных приказов и исков по взысканию дебиторской задолженности на общую сумму 268,34 миллиона рублей. В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) на 1 ноября 2019 года на исполнении находится 8,635 тысячи документов на общую сумму задолженности 147,75 миллиона рублей, - раскрыл подробности Ревенко.

Отметим, что деятельностью ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» является реализация природного газа потребителям на территории донского региона, а также обеспечение бесперебойных поставок газа в соответствии с договорами, оперативное управление режимами газоснабжения, сбор денежных средств за поставленный газ и расчеты с поставщиком, в качестве которого выступает крупнейший собственник компании - ООО «Газпром межрегионгаз».

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