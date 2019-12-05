«Особенному детству» - удивительная книга

Когда два года назад на Дону запустили региональный проект партии «Единая Россия» «Особенное детство», созданный для развития системы комплексной поддержки детей и подростков с особыми возможностями здоровья и их семей, было понятно, что это — лишь стартовый этап большой и важной работы.

Проект имел очевидные социальные истоки, которые сохранились и сейчас.

По результатам специального исследования, проведенного Общественной палатой России, выяснилось, что более 35% родителей детей-инвалидов не информированы о мерах государственной или муниципальной поддержки.

Больше, чем треть — это много или мало? Посмотрим на ситуацию в регионе.

Если брать самые свежие данные, то на 1 ноября 2019 года в Ростовской области было зарегистрировано 13 тысяч 583 ребенка, которые имеют статус инвалида. Однако, эти цифры отражают реальность далеко не в полной мере.

Печатный сборник стал результатом совместной трудоемкой работы. Фото: zsro.ru

По оценке экспертов, на Дону есть еще несколько тысяч детей, у которых нет такого статуса. У каждого из них — свои проблемы со здоровьем, но медико-социальную экспертизу они по тем или иным причинам не прошли, а значит официального решения нет. Думаю, не нужно напоминать, что без такой резолюции малышам и их родителям не приходится рассчитывать на полагающиеся инвалидам государственные льготы, выплаты и пособия, а также помощь, которую могут оказать педагоги и врачи, соцработники и адвокаты.

Поэтому летом текущего года у «Особенного детства» появилась своя онлайн-платформа. Сайт osobennoe-detstvo.ru стал удобной площадкой, на которой родители, как впрочем и сами молодые дончане, могли получить исчерпывающую информацию по актуальным вопросам реабилитации и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. К участию в проекте были привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты в вопросах сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Но и это, по сути, стало только одной из ступеней к оформлению огромного пласта разнообразной и межведомственной информации в едином формате. Не хватало простого и понятного путеводителя по запутанным нормативно-правовым маршрутам, казуистическим сплетениям постановлений и законов.

Александр Ищенко презентовал книгу журналистам и представителям общественных организаций. Фото: zsro.ru

Ответом стало появление уникального справочника, посвященного мерам социальной поддержки, оказываемой детям-инвалидам и их родителям.

Печатный сборник стал результатом совместной трудоемкой работы депутатов донского парламента, областных министерств и ведомств, ответственных за социальное, педагогическое, медицинское и правовое сопровождение жизни особенных детей. Удивительную книгу презентовали в региональном отделении «Единой России» журналистам и представителям общественных организаций.

По словам председателя областного Законодательного Собрания Александра Ищенко достигнутый результат не имеет аналогов в национальных масштабах.

- В таком формате, как мы его издали, справочник является абсолютно беспрецендентным пособием в нашей стране. Мы задействовали специалистов, работающих в некоммерческих организациях, в учреждениях здравоохранения, занятости и социальной защиты, а также в профильных образовательных учреждениях. По сути, собрали воедино всю информацию на данную тему, которой владеют наши органы власти. Книга помогает найти ответ на любой вопрос, который волнует семью, воспитывающую детей с ограниченными возможностями здоровья: какие меры социальной поддержки им предоставляются, в какое конкретное медицинское, социальное, образовательное учреждение необходимо обратиться, чтобы получить нужную помощь. Очень бы хотелось, чтобы со временем такие справочники появились во всех регионах России, – выразил надежду спикер донского парламента.

Главными критиками неординарного пособия стали родители особенных деток. Фото: zsro.ru

Председатель ЗС рассказал о тревожной тенденции увеличения количества детей с ограниченными возможностями. Но и государство ежегодно расширяет формы, методы и объемы социальных гарантий для своих особенных граждан.

- Наша задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, модернизировать законодательство в этой части, приблизить его к реальным нуждам человека. В то же время, необходимо донести до каждой семьи информацию о том, что они могут получить от государства и органов местного самоуправления. Справочник полностью отвечает этим целям, – подчеркнул Александр Ищенко.

Издание получилось крайне любопытным — это 153 полезные страницы, оформленные в максимально далеком от скучного официоза стиле. Яркие иллюстрации, наглядная инфографика и пошаговые инструкции помогут найти алгоритм действий из самой запутанной ситуации даже неопытному читателю.

Конечно, самыми главными критиками неординарного пособия стали родители особенных деток. Разобрав экземпляры сборника, приглашенные на презентацию книги гости погрузились в изучение ее содержания.

Медицинские учреждения тоже включат в список мест для распространения книги. Фото: zsro.ru

В итоге — издание понравилось. Среди прозвучавших оценок справочника преобладали позитивные отзывы, в которых отмечалось большое практическое значение издания. Многие из «рецензентов» даже признались в том, что о тех или иных мерах соцподдержки вообще не имели никакого представления.

- У меня ребенок в следующем году заканчивает школу. В книге нашла для себя очень много сведений, особенно, по налоговым вычетам. Образование у детей сейчас платное, а назначенная пенсия по инвалидности, к сожалению, не такая уж и большая. Поэтому такие данные очень важны. Также в сборнике подробно отражено все многообразие социальных форм поддержки. Причем замечу, что выбранный авторами пособия легкий стиль подачи информации, наверное, будет понятен даже ребенку, - поделилась впечатлениями одна из мам.

Словно в подтверждение ее слов, книгу с увлечением листала очаровательная рыжеволосая девчушка по имени Наталья — маленькая дочка председателя ростовской областной общественной организации семей с людьми с синдромом Дауна «Лучики Добра» Надежды Литвиненко. Наташа — солнечный ребенок.

Книгу с увлечением листала очаровательная рыжеволосая девчушка. Фото: zsro.ru

Отвечая на вопрос о том, с какой периодичностью будет актуализироваться информация в сборнике, Александр Ищенко сообщил, что чаще, чем раз в два года, печатная версия выходить не будет. Зато постоянное обновление ожидает цифровую версию издания, размещенную на сайте osobennoe-detstvo.ru.

Спикер донского парламента также добавил, что тираж книги составил 5000 экземпляров. Полезный справочник можно будет найти в библиотеках, детских поликлиниках и местных отделениях партии «Единая Россия» во всех муниципалитетах Ростовской области. Также к его распространению готовы подключиться общественные организации, работающие с инвалидами и с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья.

На это немедленно последовало предложение выдавать ценную книгу во время официального присвоения инвалидности ребенку — в качестве обязательного пособия, предназначенного сразу же помочь родителям особенного человека.

- Нужно начинать от истоков. Как мы узнаем, что государство определяет кого-то инвалидом? Во время получения соответствующего статуса по результатам прохождения медико-социальной экспертизы. Значит, и сборник нужно отдавать в руки родителям особенных деток тогда же. Что бы им было легче понять, что делать дальше и к кому обращаться. Скажу про себя. Когда я узнала, что у моей дочери синдром Дауна, то ни в коей мере не считала, что она является инвалидом — для меня главное, чтобы девочка стала разумным человеком и получила полноценную счастливую жизнь. В справочнике есть для этого все необходимое — удобная подача материала, логически понятная структура, огромное количество всевозможных нюансов, - отметила Надежда Литвиненко.

Александр Ищенко анонсировал появление специального центра, куда могут прийти за консультацией родители особенных детей. Фото: zsro.ru

Александр Ищенко согласился с предложенной инициативой и пообещал включить медицинские учреждения в список мест для распространения книги. Помимо этого он анонсировал появление в скором времени специального центра, куда могут прийти за консультацией родители, не нашедшие ответа на свои вопросы ни на портале «Особенного детства», ни в уникальном сборнике.