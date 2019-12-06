Военная ипотека: новые возможности

Военная ипотека стала еще доступнее. О том, как выплатить ее с максимальной выгодой, сократить срок кредита и даже купить еще одну квартиру, рассказала вице-президент, региональный директор Операционного офиса «Ростовский» банка ПСБ Лариса Чураева.

- Лариса Ильдусовна, сейчас многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии говорят о рефинансировании ипотеки. Что даст эта сделка участнику НИС (накопительно-ипотечной системы) и нужно ли будет вкладывать свои собственные деньги?

- ПСБ больше года является участником рынка рефинансирования военной ипотеки. Как показывает наша практика, чем раньше участник НИС рефинансирует имеющуюся военную ипотеку, тем больше он сэкономит. Самый главный плюс рефинансирования – это сокращение срока выплаты кредита. То есть у военнослужащего появляется реальная возможность выплатить кредит быстро и, например, до наступления пенсионного возраста купить ещё одну квартиру по программе военной ипотеки. Другими словами, чем раньше будет произведено рефинансирование, тем лучше.

Сумма нового кредита в ПСБ банке включает сумму основного долга клиента и процентов банка первичного кредитора. При этом нужно быть участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, иметь гражданство России, иметь два контактных номера и рассчитать свой возраст так, чтобы на дату возврата кредита заемщику было до 50 лет.

Но собственные денежные средства потратить всё-таки придётся. Если речь идет о Ростове-на-Дону, это порядка 3-4 тысячи рублей на оценку квартиры, около 1,5 тысяч за услуги нотариуса и примерно 4 тысячи рублей на страховку нового кредита. В среднем, на это уходит около 10 тысяч рублей. Учитывая потенциальную выгоду, сумма, конечно, небольшая.

- Как вы считаете, почему человек, который ищет выгодное предложение по ипотечному кредиту, должен выбрать именно ваш банк?

- Ипотечное кредитование для нас приоритетное направление. У ПСБ собрана хорошая экспертиза и большой опыт работы. Наши ипотечные продукты совершенствуются и становятся более удобными и привлекательными для клиентов – это касается и новостроек, и вторичного жилья.

В ипотечном центре Ростовского офиса ПСБ сотрудники внимательно и детально обсуждают с клиентом каждую сделку. У банка выстроены партнерские отношения со всеми крупными застройщиками Ростова-на-Дону и Ростовской области. Клиенты могут воспользоваться госпрограммами покупки жилья. Так, например, также в банке можно оформить семейную ипотеку. Подробности об участии в программе можно узнать в ипотечном центре по адресу: ул. Большая Садовая, д. 36-38, 3 этаж.

– А есть ли какие-нибудь специальные предложения для военнослужащих и сотрудников Росгвардии?

– Да, конечно. Сегодня ПСБ активно развивает инфраструктуру для обслуживания клиентов силовых ведомств. И поэтому у нас есть интересные предложения по кредитам для них. Ещё действует интересная программа рефинансирования до 5 кредитов и кредитных карт сторонних банков. Такая услуга позволит тем, у кого кредиты и кредитные карты в разных банках, перевести всё в один, сэкономив на понижении процентной ставки и отсутствия необходимости обслуживатьнесколько счетов.

ПАО «Промсвязьбанк» – универсальный банк с государственным участием. ПСБ банк входит в топ-10 крупнейших российских банков. Для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств банк предлагает полный комплекс услуг и сервисов, учитывающий их потребности и запросы.

С полными условиями программы кредитования «Военная ипотека», процентными ставками, условиями, требованиями к заемщикам можно ознакомиться на сайте www.psbank.ru в разделе «Военная ипотека» или по телефону 8 (800) 333 03 03.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251. Данные актуальны на 4.12.2019 г.

На правах рекламы