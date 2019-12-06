Вадим Щербак: Чтобы расти, нужно каждый день делать разные ошибки

Генеральный директор группы «ИНПК» Вадим Щербак - один из самых молодых успешных бизнесменов в регионе, олицетворяющий собой новый облик делового Дона. Под его руководством группа не стала топтаться на одном месте и, помимо нефтяной ниши, начала выходить на другие рынки, в списке которых - инновационное строительное и охранное направление. Также Вадим Щербак имеет в копилке личных достижений победу во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». О том, как выйти на топ-уровень, амбассадор «Моего бизнеса» рассказал в рамках реализации регионального проекта Ростовской области «Популяризация предпринимательства».

- Сейчас вы уже состоявшийся бизнесмен. С детства стремились к этому?

- В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал стать военным, причем, обязательно танкистом. Потому что в фильмах про войну пехотинцы все падают, а танки себе едут дальше. Тогда я еще не знал про то, что бывают кумулятивные снаряды, от которых не спасает никакая броня. Как, кстати, бывает это и в бизнесе - такие знания приходят позднее.

Затем я хотел стать программистом и еще школьником закончил компьютерную академию, но также понял, что это не мое. Поэтому решил получать экономическое образование.

- Школьное увлечение компьютерами и программированием не пригодилось в будущем?

- Очень пригодилось. Успешный бизнес без информационных технологий сегодня просто невозможен. Поэтому наряду с полученными академическими знаниями в области финансов, практическим освоением законов маркетинга и HR-менеджмента, знание IT-индустрии мне помогло и помогает до сих пор.

- А какие книги читал в юности Вадим Щербак?

- Еще один отличный вопрос. Как раз перед поступлением и прочитал легендарную трилогию Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик». Можно сказать, что она отчасти закрепила меня в моем решении. Это очень правильно и здорово, когда все, что ты делал в жизни, становится для тебя полезным. Даже чтение художественной литературы. Наверное, мне повезло.

- Сможете сегодня вспомнить свой первый бизнес?

- Еще на третьем курсе мы с товарищем занялись SMS-технологиями, тогда это был очень модный и прибыльный тренд. Всякие там «отправь SMS - получи мелодию» помните? Мы разработали подобную технологию с использованием коротких номеров и продавали ее всем заинтересованным компаниям - на радио, ТВ и так далее. Вот такой вот бизнес. Он просуществовал недолго, но опять же это был бесценный опыт, который пригодился в дальнейшем.

- Вы считаете, что кадры, как говорится, решают все?

- Смотря о каком масштабе бизнеса идет речь. На начальном этапе, пожалуй, можно справиться самому. Но по мере роста бизнеса умение правильно подбирать персонал, избавляться от ежедневной рутинной деятельности и даже доверять этапы управления опытным профессионалам просто обязательно. Иначе «операционка» тебя съест, не будешь успевать не то что развивать бизнес - жить. Да и генерировать новые идеи всегда эффективнее коллективно.

В целом, я сам прошел путь от директора-диктатора до доброжелательного и демократичного руководителя, который занимается не оперативным управлением, а корректировкой работы профессиональных специалистов и общей стратегией предприятия. Это хороший и эффективный вариант.

- Как вы думаете, почему в России все еще мало предпринимателей?

- У нас еще не сформированы, скажем так, «семейные традиции» предпринимательства. Ведь родители моего поколения не были предпринимателями. И даже не работали «в бизнесе» ни в какой мере - его не существовало. Не сомневаюсь, что у наших детей все будет несколько иначе.

Кроме того, огромной проблемой является отсутствие умения привлекать сторонние инвестиции. А это основа любого бизнеса. Генерируй интересную идею и затем привлекай под нее ресурсы. Только так.

- Какие советы вы могли бы дать молодым людям, только собирающимся попробовать себя в предпринимательстве?

- Надо не бояться генерировать идеи и привлекать под них средства. Надо не бояться искать себя и пробовать. Не бояться ошибаться. И делать правильные выводы из любых результатов - как хороших, так и не очень.

Если говорить про тренды, то ядерная энергетика однозначно будет развиваться. Но я, например, в этом ничего не понимаю. Поэтому надо опираться не на тренды, а на то, что будет предельно интересно самому себе. Азарт и драйв - главные двигатели бизнеса, бизнес-идеи.