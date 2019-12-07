В Ростовской области увеличат число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса

Количество пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов Российской Федерации для жителей Донецкой и Луганской народных республик в Ростовской области увеличится до восьми. Открытие новых центров состоится в регионе в течение ближайших двух недель.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в настоящее время на Дону работают шесть таких пунктов. Еще до наступления нового года жителям Донбасса станут доступны новые центры выдачи паспортов в упрощенном порядке.

- Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи, - сказал Виктор Водолацкий.

Он добавил, что новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

По словам Водолацкого, необходимость в расширении сети таких пунктов мотивирована резким скачком числа заявок от жителей республик на получение российских паспортов.

- Мы проанализировали, что количество заявлений в ближайшие месяцы будет увеличиваться, - подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал статистику по полученным в упрощенном порядке российским паспортам. Глава региона привел следующие данные – документы получили более 170 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик, часть из которых, как отметил губернатор, уехали домой.

Указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке, был подписан президентом России 24 апреля 2019 года.

Далее, 17 июля, Владимир Путин своим указом увеличил число граждан Украины, могущих рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, где начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме. В июле на Дону появились еще два аналогичных пункта, а уже в начале декабря их общее количество в регионе возросло до шести.

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