«О, счастливчик!»: Как ростовчан разводят на выигрышах квартир, машин и гаджетов

Каждый мечтает о чуде, особенно под Новый год. Зачастую этим и пользуются мошенники. Безумная волна скидок, распродаж и розыгрышей увлекает в круговорот. И уже сложно отличить, где удача вам улыбнулась на самом деле, а где - просто хотят воспользоваться вашей доверчивостью.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области, одна из самых распространенных уловок, к которой прибегают преступники – сообщение о якобы полученном выигрыше. Речь может идти о путевке, квартире, бытовой технике, компьютерах и всевозможных гаджетах. В частности, абонент получает е-mail или смс-рассылку с текстом о выигрыше. При этом сразу же должно насторожить то, что организаторы просят перейти по ссылке для заполнения анкеты или сделать перевод определенной суммы. Причем, причины могут на первый взгляд показаться весьма вескими - например, на выплату налогов, уплату таможенной пошлины, компенсацию транспортных расходов и даже проверку подлинности личности, работоспособности карты или электронного кошелька. И, надо сказать, размер требуемой к переводу суммы, которую вам сулят при получении выигрыша, кажется не таким уж и существенным.

- После получения денег мошенники перестают оставаться на связи либо входят во вкус и предлагают совершить дополнительный платеж для оформления ценного выигрыша, предупреждают в донском главке.

Каждый мечтает о чуде, особенно под Новый год.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

К слову, похожая история произошла с жительницей Таганрога, которой на мобильный пришла смс-ка о том, что она стала победителем мобильной лотереи. А чтобы забрать приз, нужно было позвонить по номеру, указанному в сообщении. Доверчивая женщина позвонила по нему и там ее огорошили: приз 1,5 миллиона рублей. А вот таможенная пошлина, которую необходимо оплатить для ее получения - всего-то 75 тысяч рублей. Как только дама перевела требуемую сумму, злоумышленники просто перестали выходить на связь. По этому делу уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Вот только преступников пока еще не нашли.

КОНКРЕТНО

Как быть если вы получили сообщение о выигрыше

- При получении сообщения о внезапном крупном выигрыше стоит вспомнить,

подавали ли вы заявку на участие.

- Не нужно говорить «организаторам» данные своих банковских карт или

спешить переводить деньги за якобы оплату членского взноса, оформления

документов или чего-то другого.

- Не переходите по ссылкам в полученных электронных письмах и смс.

- Если вы столкнулись с подобными мошенническими схемами,незамедлительно обратитесь в полицию.