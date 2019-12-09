2019-12-09T14:04:06+03:00
Общество

«Два года ждало выхода!»: Платье ростовского дизайнера принесло победу россиянке на международном конкурсе красоты в Китае

Участницы прозвали Ксению Кривко «лебедем», но подол все же из зависти испортили туфельками
Ольга ГОПАЛО
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Ксения Кривко из Кемерово (справа) вышла на награждение в платье от ростовского кутюрье.Ксения Кривко из Кемерово (справа) вышла на награждение в платье от ростовского кутюрье.Фото: Личный архив героя публикации
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К оглушительной победе россиянки на конкурсе красоты в Китае «Миссис Земной шар-2020» приложила руку ростовский дизайнер. Известно, что платье, в котором многодетная мама 37-летняя Ксения Кривко из Кемерово вышла на награждение, придумала и воплотила в жизнь ростовчанка.

Дизайнер Елена Грималовская опубликовала видео волнительного момента - когда коронуют красавицу со словами: «Еще одна победа!». И надо сказать, что под постом уже сотни лайков и поздравлений.

Участницы называли Ксению в этом платье лебедем. Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин».

Участницы называли Ксению в этом платье лебедем. Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин».

- Всегда модельера как бы в тень прячут, а тут за один день я проснулась с другой эмоцией, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» Елена. - Всем понравился образ. Вообще, я работаю со многими знаменитостями, но тихонечко. А в этот раз решила всем рассказать, что это именно мое платье. Наверное, потому что хотелось получить определенную порцию позитивной энергии. И я ее получила. Уже, кстати, второй день не сплю — звонят, пишут поздравляют. Так приятно - ни одного негативного отклика: что-то нереальное случилось.

- Как долго вы его готовили?

- Оно было изготовлено года два назад, но, видимо, ждало своего коронного выхода. На меня вышла Алла Маркина — президент фонда «Планета Женщин». Ей нужен был наряд победительницы. Мы его искали и нашли. Рассматривали два варианта, а остановились на этом. Это платье победы. Оно так и называется. Платье на Ксению село сразу изумительно, как будто на нее и шили.

- Ксении оно сразу понравилось?

- Она призналась, что влюбилась в него с первого взгляда. У платья действительно необыкновенный вид. Но его фото мы нигде не выставляли до выхода Ксении на сцену. Зато сейчас шквал разных откликов: все восхищаются и поздравляют.

- А на самом конкурсе?

- В этом платье Ксения выходила на сцену дважды: во время вечернего выхода и на церемонию награждения. Она мне потом рассказывала, как ее рассматривали участницы и даже назвали «лебедем». Про оценки жюри вы и сами знаете. И это при том, что платье сложное - в нем было очень сложно ходить. Но Ксения справилась. Хотя не обошлось и без огорчений - кто-то все же наступил специально на подол платья, в нескольких местах его даже порвали туфелькой.

Дизайнер Елена Грималовская (слева) рассказала, что платье ждало своего выхода два года. Фото: Личный архив героя публикации

Дизайнер Елена Грималовская (слева) рассказала, что платье ждало своего выхода два года.Фото: Личный архив героя публикации

- Как обидно...

- Не удивительно, ведь платье сделано из нежного фатина и настоящих лебяжьих перышек. Оно полностью расшито и сшито вручную. Мы сделали его от обратного, никаких пайеток и камней - это платье нежность, олицетворение материнства и чистоты. Поэтому идеально и подошло Ксюше, ведь она очень нежная мамочка четырех детей. В ней нет никакого снобизма. Она нереально добрый человек и еще у нее очень приятный муж. Он, кстати, подошел ко мне и сказал: «Спасибо вам огромное за наряд». Уже сейчас Ксению хотят видеть в этом платье в Канах на красной дорожке и в Доме мод Пьера Кардена.

А я уже приступаю к созданию нового платья, которое не будет похоже на то, что обычно выставляется на подиумах. Оно будет немного другого плана. Именно в нем через год Ксения выйдет передавать корону новой победительнице. Обещаю будет такое платье, которое мир еще не видел.

НАША СПРАВКА

Елена Грималовская - российский модельер, Лауреат премии Пьера Кардена "BEST DESIGNER 2015", а также Призер ALTA-MODA PODIUM (Италия).

Россиянка победила в Китае на конкурсе «Миссис Земной шар».37-летняя Ксения Кривко опередила 70 красавиц из других стран

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В Китае она готовилась к конкурсу 10 дней: подъем в 6 утра, репетиции, съемки, презентации - заканчивались не раньше полуночи. Соперницами россиянки были самые привлекательные замужние женщины из 70 стран мира.

Наша победительница пока успела поговорить по телефону только с мужем, принять первые поздравления (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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