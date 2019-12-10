Елочные базары 2019 в Ростове-на-Дону: где купить елку на Новый год
Елочные базары 2019 в Ростове-на-Дону: где купить елку на Новый год. Помните, как в песне: «Новый год к нам мчится...» И, следуя инструкции, в ней прописанной, к веселью непременно нужна будет елка. К слову, елочные базары уже появились на улицах донской столицы. И зимние деревца на продажу можно встретить в разных районах города.
Известно, что официально они будут работать до 15 января. Но, как правило, ажиотаж спадает незадолго до боя курантов. Тогда на покупке можно значительно сэкономить. Некоторые продавцы в благодушном настроении раздают деревца практически даром запоздавшим покупателям. Но, если вы решили приготовиться к празднику заблаговременно, то изучайте нашу карту официальных елочных базаров. Для вашего удобства мы разбили их на условные районы, которые знакомы каждому ростовчанину.
КОНКРЕТНО
Где купить зимнюю красавицу
СЕВЕРНЫЙ
ул. Волкова/пр. Космонавтов
пр. Королева, 17
ул. Добровольского, 20
ул. Добровольского, 14
пр. Космонавтов, 6
пр. Ленина, 125
ул. Фурмановская, 150
ул. Волкова, 2
ЗАПАДНЫЙ
пл. Рабочая, 1
пр. Стачки, 23/48
пр. Стачки, 25
ул. Футбольная, 25
ул. Можайская, 157
ул. 2-я Краснодарская/ул. Тружеников
ул. 2-я Краснодарская, 135а
ул. 2-я Краснодарская, 159
ул. 2-я Краснодарская - Аллея Роз
ул. Зорге, 39
ул. Зорге, 52
ул. Зорге/пр. Стачки
пр. Коммунистический, 20
пр. Коммунистический, 27
пр. Коммунистический, 31
пр. Коммунистический, 42
ул. Маршала Жукова, 36/5
пр. Стачки, 223
пр. Стачки/ул. Зорге
пр. Стачки/ул. Мильчакова
ул. Тружеников, 18
ЦЕНТР
ул. М. Горького, 159
ул. М. Горького, 260
пр. Соколова, 73
пер. Университетский, 64/220
ул. Мечникова, 74
ул. Московская, 50а
ул. Московская, 52а
ул. Пушкинская, 52-54
пр. Буденновский, 101а
пр. Буденновский/ул. Текучева
пр. Ворошиловский, 87/65
пл. Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу)
ул. Нижненольная (у парка им. Вити Черевичкина)
РАЙОН ЛЕНИНА И ВОЕНВЕД
пл. Ленина (северная сторона)
пр. Михаила Нагибина, 19
ул. Немировича-Данченко, 76/8
ул. Таганрогская, 116
ул. Таганрогская, 141
ул. Таганрогская/ул. Гагринская
СЕЛЬМАШ И АЛЕКСАНДРОВКА
ул. 1-й Конной Армии, 32
ул. 1-й Конной Армии, 33
пр. Сельмаш, 3а
ул. Туполева, 9
пр. 20-летия Октября, 79/2а
пр. 40-летия Победы, 57-59
пр. 40-летия Победы, 89
пр. 40-летия Победы, 306
ЧКАЛОВСКИЙ И ТЕМЕРНИК
ул. Вятская, 43
ул. Вятская, 51
ул. Вятская, 61
пер. Днепровский,103/18
пер. Днепровский, 116
ул. Киргизская, 43
ул. Думенко, 5
ул. Думенко, 7/9
ул. Лелюшенко, 4
ул. Миронова, 7
*По данным городского комитета по торговле.
ДЕНЕЖКИ
Почем зимнее деревце
Сосна - от 250 - 1 500 рублей за штуку.
Ель - от 400 рублей за штуку.
Пихта - от 1 000 рублей за штуку.
Голубая ель - от 2 000 (в горшочке) за штуку.
Зарубежные ели - от 3 500 рублей за штуку.
Зимние деревца на продажу можно встретить в разных районах города.Фото: Михаил ФРОЛОВ
КСТАТИ
Какие документы должны быть у продавцов
- Правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для реализации хвойных пород деревьев (договор аренды земельного участка или договор на размещение НТО).
- Документы, подтверждающие происхождение продукции (порубочные билеты или договор купли-продажи, иные документы, подтверждающие происхождение продукции).
- Документы, подтверждающие соответствие продукции санитарно-эпидемическим требованиям.
КСТАТИ
Как выглядит безопасная елка*
- Елка должна быть на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, на расстоянии не менее одного метра.
- Для иллюминации ели должны применяться только сертифицированные в области пожарной безопасности гирлянды.
- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
- В помещениях у новогодних елок нельзя использовать свечи, бенгальские огни, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
- Нельзя одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
- Не украшайте елку и не обкладывайте подставку ватой, не используйте игрушки, выполненные из легковоспламеняющихся материалов.
*По данным ГУ МЧС России по РО.
А В ЭТО ВРЕМЯ
За срубленную елочку - до двух лет лишения свободы
В Ростовской области охрану хвойных лесов усилили. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Известно, что патрулировать леса будут не только полицейские, но и казаки, а также представители местной администрации.
В частности, на Дону в предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов. Их цель - предотвратить незаконные вырубки.
При этом чиновники напоминают: за вырубку хвойного дерева грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, в период с 1 декабря по 30 января размер материального ущерба за незаконную вырубку удваивается.
В министерстве говорят: чтобы вырастить среднюю сосну, требуется от шести до десяти лет напряженного и кропотливого труда лесоводов. А учитывая, что на Дону жаркое и засушливое лето, то леса требуют особой заботы и ухода. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU