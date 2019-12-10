Елочные базары 2019 в Ростове-на-Дону: где купить елку на Новый год. Помните, как в песне: «Новый год к нам мчится...» И, следуя инструкции, в ней прописанной, к веселью непременно нужна будет елка. К слову, елочные базары уже появились на улицах донской столицы. И зимние деревца на продажу можно встретить в разных районах города.

Известно, что официально они будут работать до 15 января. Но, как правило, ажиотаж спадает незадолго до боя курантов. Тогда на покупке можно значительно сэкономить. Некоторые продавцы в благодушном настроении раздают деревца практически даром запоздавшим покупателям. Но, если вы решили приготовиться к празднику заблаговременно, то изучайте нашу карту официальных елочных базаров. Для вашего удобства мы разбили их на условные районы, которые знакомы каждому ростовчанину.

КОНКРЕТНО

Где купить зимнюю красавицу

СЕВЕРНЫЙ

ул. Волкова/пр. Космонавтов

пр. Королева, 17

ул. Добровольского, 20

ул. Добровольского, 14

пр. Космонавтов, 6

пр. Ленина, 125

ул. Фурмановская, 150

ул. Волкова, 2

ЗАПАДНЫЙ

пл. Рабочая, 1

пр. Стачки, 23/48

пр. Стачки, 25

ул. Футбольная, 25

ул. Можайская, 157

ул. 2-я Краснодарская/ул. Тружеников

ул. 2-я Краснодарская, 135а

ул. 2-я Краснодарская, 159

ул. 2-я Краснодарская - Аллея Роз

ул. Зорге, 39

ул. Зорге, 52

ул. Зорге/пр. Стачки

пр. Коммунистический, 20

пр. Коммунистический, 27

пр. Коммунистический, 31

пр. Коммунистический, 42

ул. Маршала Жукова, 36/5

пр. Стачки, 223

пр. Стачки/ул. Зорге

пр. Стачки/ул. Мильчакова

ул. Тружеников, 18

ЦЕНТР

ул. М. Горького, 159

ул. М. Горького, 260

пр. Соколова, 73

пер. Университетский, 64/220

ул. Мечникова, 74

ул. Московская, 50а

ул. Московская, 52а

ул. Пушкинская, 52-54

пр. Буденновский, 101а

пр. Буденновский/ул. Текучева

пр. Ворошиловский, 87/65

пл. Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу)

ул. Нижненольная (у парка им. Вити Черевичкина)

РАЙОН ЛЕНИНА И ВОЕНВЕД

пл. Ленина (северная сторона)

пр. Михаила Нагибина, 19

ул. Немировича-Данченко, 76/8

ул. Таганрогская, 116

ул. Таганрогская, 141

ул. Таганрогская/ул. Гагринская

СЕЛЬМАШ И АЛЕКСАНДРОВКА

ул. 1-й Конной Армии, 32

ул. 1-й Конной Армии, 33

пр. Сельмаш, 3а

ул. Туполева, 9

пр. 20-летия Октября, 79/2а

пр. 40-летия Победы, 57-59

пр. 40-летия Победы, 89

пр. 40-летия Победы, 306

ЧКАЛОВСКИЙ И ТЕМЕРНИК

ул. Вятская, 43

ул. Вятская, 51

ул. Вятская, 61

пер. Днепровский,103/18

пер. Днепровский, 116

ул. Киргизская, 43

ул. Думенко, 5

ул. Думенко, 7/9

ул. Лелюшенко, 4

ул. Миронова, 7

*По данным городского комитета по торговле.

ДЕНЕЖКИ

Почем зимнее деревце

Сосна - от 250 - 1 500 рублей за штуку.

Ель - от 400 рублей за штуку.

Пихта - от 1 000 рублей за штуку.

Голубая ель - от 2 000 (в горшочке) за штуку.

Зарубежные ели - от 3 500 рублей за штуку.

Зимние деревца на продажу можно встретить в разных районах города.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Какие документы должны быть у продавцов

- Правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для реализации хвойных пород деревьев (договор аренды земельного участка или договор на размещение НТО).

- Документы, подтверждающие происхождение продукции (порубочные билеты или договор купли-продажи, иные документы, подтверждающие происхождение продукции).

- Документы, подтверждающие соответствие продукции санитарно-эпидемическим требованиям.

КСТАТИ

Как выглядит безопасная елка*

- Елка должна быть на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, на расстоянии не менее одного метра.

- Для иллюминации ели должны применяться только сертифицированные в области пожарной безопасности гирлянды.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

- В помещениях у новогодних елок нельзя использовать свечи, бенгальские огни, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

- Нельзя одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

- Не украшайте елку и не обкладывайте подставку ватой, не используйте игрушки, выполненные из легковоспламеняющихся материалов.

*По данным ГУ МЧС России по РО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За срубленную елочку - до двух лет лишения свободы

В Ростовской области охрану хвойных лесов усилили. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Известно, что патрулировать леса будут не только полицейские, но и казаки, а также представители местной администрации.

В частности, на Дону в предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов. Их цель - предотвратить незаконные вырубки.

При этом чиновники напоминают: за вырубку хвойного дерева грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати, в период с 1 декабря по 30 января размер материального ущерба за незаконную вырубку удваивается.

В министерстве говорят: чтобы вырастить среднюю сосну, требуется от шести до десяти лет напряженного и кропотливого труда лесоводов. А учитывая, что на Дону жаркое и засушливое лето, то леса требуют особой заботы и ухода. (подробности)