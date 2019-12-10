Приговор Сидорова и Мордасова ростовский суд оставил без изменения

Приговор Сидорова, Мордасова и Шашмина третий апелляционный суд оставил без изменения.

Напомним, что в 2017 году Владислав Мордасов создал в мессенджере диалог под названием «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону. По мнению правоохранителей, парни собирались привлечь к массовым беспорядкам около 200 человек.

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября на площади перед правительством области. Молодые люди вышли туда с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». В тот же день был задержан и Шашмин.

В октябре суд приговорил 23-летнего Мордасова к 6 годам и 7 месяцам, а 20-летнего Сидорова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку массовых беспорядков в Ростове. Еще один фигурант дела – Вячеслав Шамшин, получил 3 года лишения свободы условно. Но парни захотели обжаловать приговор.

Изначально прокуратура просила для них куда большие сроки, но в суде посчитали явку с повинной смягчающим обстоятельством.

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