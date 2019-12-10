2019-12-10T19:16:52+03:00
Происшествия

Приговор Сидорова и Мордасова ростовский суд оставил без изменения

Парни собирались привлечь к массовым беспорядкам около 200 человек
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Устроившим беспорядки ростовчанам отказались смягчить приговорУстроившим беспорядки ростовчанам отказались смягчить приговорФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Приговор Сидорова, Мордасова и Шашмина третий апелляционный суд оставил без изменения.

Напомним, что в 2017 году Владислав Мордасов создал в мессенджере диалог под названием «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону. По мнению правоохранителей, парни собирались привлечь к массовым беспорядкам около 200 человек.

Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября на площади перед правительством области. Молодые люди вышли туда с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». В тот же день был задержан и Шашмин.

В октябре суд приговорил 23-летнего Мордасова к 6 годам и 7 месяцам, а 20-летнего Сидорова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку массовых беспорядков в Ростове. Еще один фигурант дела – Вячеслав Шамшин, получил 3 года лишения свободы условно. Но парни захотели обжаловать приговор.

Изначально прокуратура просила для них куда большие сроки, но в суде посчитали явку с повинной смягчающим обстоятельством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области.

Татьяну Быковскую оставили под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Директора страховой компании в Ростове осудили за обман 1400 человек
Новый комикс с лайфхаком выпустили ростовские энергетики
Проект наземного метро в центре Ростова решили отложить
Бойцовская собака из обиды напала на хозяина в Ростовской области
Самую популярную секс-игрушку назвали в Ростове
Жевательный табак снюс свел ростовчанина в гроб
Дончанка во время пьяных разборок ударила сожителя ножом в грудь из-за критики
В Новогоднюю ночь перед ростовчанами выступят Юлианна Караулова и диджей Грув
В ростовской колонии заключенные «подрабатывали» на незаконной автомойке
«Наказали рублем!»: Ростовской микрофинансовой организации досталось за настойчивые звонки
Ростовские гандболистки помогли сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира
РПЛ премировал ФК "Ростов" за высокую посещаемость матчей