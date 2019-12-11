«Может кто из Европы домой тащит?»: Водителя BMW оштрафовали за Санта-Клауса на санях

В Ростове-на-Дону шума наделало видео, на котором Санта-Клаус рассекал по Ворошиловскому мосту. Один из главных волшебников Нового года мчал на санях, которые буксировала иномарка. Да как! С задорными рождественским искрами, высекаемыми железным креслом от трения с асфальтом. Параллельно Санта снимал свой путь на смартфон - ничего не поделаешь, Инстаграм, все дела.

В итоге видео лихой поездки Санты набрало десятки тысяч просмотров.

- Вот это он заблудился! А может кто из Европы домой тащит Санту - деткам показать, - писали Интернет-пользователи и ставили лайки.

А вот ростовские полицейские жгучий перфоманс не оценили. И трактовали поездку как административное правонарушение. В итоге нашли водителя BMW и наказали рублем. Как говорится, хайп хайпом, а ПДД никто не отменял.

- В отношении 31летнего водителя составлен административный материал по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля», - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

И напомнили, что халатное отношение к соблюдению Правил дорожного движения может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира.