2019-12-11T12:50:29+03:00
Общество

«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Красавица в погонах-2019»

Наши читатели выбрали самых красивых ростовских курсанток
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«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Красавица в погонах-2019»«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Красавица в погонах-2019»
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«Комсомольская правда — Ростов» подвела итоги конкурса на звание самой красивой девушки в погонах-2019. Наши читатели столкнулись со сложным выбором — все десять участниц оказались достойны самого высокого места.

Состязание ростовских курсанток за право называться прекраснейшей длилось целый месяц — с 8 ноября по 10 декабря. За это время красавицам в форме поставили 40,5 тысяч лайков и написали сотни восхищенных комментариев.

В итоге, третье место заняла 20-летняя Маргарита Дорофеева. За нее проголосовали 5 755 человек. Курсантка 3 курса — не только хороша, как ангел. Она занимается научной деятельностью и любит писать научные статьи.

Третье место заняла 20-летняя Маргарита Дорофеева

Третье место заняла 20-летняя Маргарита Дорофеева

Вторая строчка рейтинга у Юлии Лобановой. Она покорила сердца 9 732 человек. Как признается 18-летняя курсантка, служба в органах внутренних дел представляется ей очень важной и нужной людям работой. Юлия не только думает о борьбе с преступностью, а также увлекается музыкой и танцами.

Вторая строчка рейтинга у Юлии Лобановой

Вторая строчка рейтинга у Юлии Лобановой

И наконец, первое место. Его заняла Анна Павлюкова. За прекрасную ростовчанку отдали свои голоса 10 187 читателей «КП»! Поздравляем!

Первое место с большим отрывом заняла Анна Павлюкова

Первое место с большим отрывом заняла Анна Павлюкова

Как рассказывала победительница соревнования, ей 18 лет и она — первокурсница РЮ МВД. Анна с детства мечтала связать свою жизнь с государственными органами, потому после окончания школы ее выбор пал на службу в полиции, о чем самая прелестная девушка в погонах не сожалеет.

Каждая из трех конкурсанток, набравших наибольшее количество лайков, получит ценные призы от нашего издания. Церемония награждения подарками состоится в декабре в пресс-центре «Комсомольской правде — Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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