«Вечный огонь потух»: Ростовчанка возмутилась увиденным и опубликовала в фото в соцсетях

Фотографию потухшего Вечного огня, что на площади Карла Маркса в Ростове-на-Дону, опубликовала одна из местных жительниц.

- Вчера проходя мимо мемориала «Павшим воинам» была шокирована. Огня не было, но он же вечный! - подписала она кадр. - В стране мало газа для этой несчастной горелки? Вот вам память и уважение к павшим...

Появившийся в городском паблике снимок вызвал различную реакцию.

- В некоторых населенных пунктах "вечный" огонь горит только 9 мая. А тут отключили на один день...беда. И вообще, с каких пор "память и уважение к героям" измеряется в наличии или отсутствии огня? - написал один из Интернет-пользователей.

- Главное - сфотографировать и выложить с гневной подписью, - выразил свое мнение другой.

- Мысль о профилактике или ремонте не возникла? - добавил третий.

И к слову, был не так далек от действительности. Газета «Комсомольская правда-Ростов» дозвонилась начальнику Управления культуры города. Александр Доманов рассказал, что на мемориале установлена новая газовая горелка, которая сейчас только проходит обкатку. Возможно из-за сильного ветра огонь мог и потухнуть. В ближайшее время там планируются ремонтные работы.

- Огонь горел, горит и будет гореть, - заключил Александр Стефанович.