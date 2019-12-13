Заместитель министра здравоохранения Ростовской области встретит Новый год в СИЗО

В пятницу, 13 декабря, в Ростовской областном суде прошло заседание, которое было посвящено мере пресечения заместителю министра здравоохранения Ростовской области. Станислава Беседовского.

Как известно, еще в конце ноября суд отправил его в СИЗО почти на два месяца. Станислав Григорьевич вместе со своим адвокатом решил это решение обжаловать. Защита просила пересмотреть меру наказания - либо на домашний арест, либо отпустить из зала суда под подписку о невыезде. Однако высшая судебная инстанция оставила приговор без изменения.

Напомним, в конце ноября в Ростовской области прошло громкое задержание регионального министра здравоохранения Татьяны Быковской и заместителя министра по общим вопросам Станислава Беседовского. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии правоохранительный, поводом для громкого дела якобы стало нарушение антимонопольного законодательства. А именно - материалы проверки Федеральной Антимонопольной Службы России. Антимонопольщики заподозрили, что при заключении договора на утилизацию медицинских отходов мог присутствовать коррупционный сговор.

Татьяна Юрьевна в настоящее время находится под домашним арестом. Фото: Инстаграм Татьяны Быковской.

В итоге, суд по выбору меры пресечения прошел для коллег в один день - 29 ноября поздно вечером. Татьяне Юрьевне был назначен домашний арест до конца января. А вот Станислава Григорьевича после заседания доставили обратно в СИЗО.

К слову, глава региона Василий Голубев посоветовал не делать скоропалительных выводов, поскольку человек считается не виновным, пока его вина не доказана судом.

А дочь Татьяны Быковской в Интернете развернула целую компанию за мать. И, надо сказать, тысячи людей пишут в Инстаграм слова благодарности министру.

Напомним, что санкции статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривают штраф до 300 тысяч рублей или до семи лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/746931" frameborder="0"></iframe> Адвокат и Татьяна Быковская.

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