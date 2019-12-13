2019-12-13T16:19:28+03:00
Общество

Появилось видео дерзкого ограбления офиса микрозаймов в Ростове-на-Дону

Мужчина угрожал сотрудницам кислотой
ГОШЕВ Игорь
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45-летнего мужчину удалось задержать полицейским после очередного преступления45-летнего мужчину удалось задержать полицейским после очередного преступленияФото: Николай КРИВИЧ
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Как заработать легкую добычу, придумал один из жителей Ростова-на-Дону. Мужчина решил поживиться за счет офисов микрозаймов. А что? Деньги всегда есть. Да и проценты, под которые они предоставляют свои услуги, иначе как грабежом трудно назвать. Вероятно, именно так решил народный Робин Гуд, когда отправился на дело.

Судя по-всему, у него получилось с первого же раза. Перед тем, как совершить преступление, мужчина обзавелся маской, жилеткой дворника и камуфляжем. А еще прихватил с собой банку, в которой, как уверял он перепуганных сотрудниц, находится кислота.

Налетчику верили на слово. И, как результат, добычей злоумышленника стали в общей сложности 260 тысяч рублей. Правда, после очередного ограбления его задержали.

Как рассказали в Главном правлении МВД России по Ростовской области, злоумышленником оказался 45-летний мужчина, который уже имеет за плечами судимости. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Если дело дойдет до суда, а бывшего уголовника признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он снова проведет в местах не столь отдаленных.

Ограбление отделения микрозаймов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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