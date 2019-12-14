2019-12-14T16:59:55+03:00
Общество

Главная улица Ростова станет пешеходной в новогоднюю ночь

Ограничение будет действовать с 18:00
Иван ТИМОФЕЕВ
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Большая Садовая станет пешеходной в новогоднюю ночьБольшая Садовая станет пешеходной в новогоднюю ночьФото: Евгения ГУСЕВА
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В новогоднюю ночь в Ростове перекроют движение по главной улице.

Движение по Большой Садовой будет закрыто с 18:00 31 декабря. Ограничение будет действовать на отрезке от Буденновского до Ворошиловского. Эта зона будет пешеходной на время новогоднего концерта.

На площади перед входом в парк Горького в новогоднюю ночь будут продаваться напитки и фастфуд для тех, кто придет встречать Новый год именно сюда. Вечером ростовчанам обещан концерт, в котором примут участие звезды российского шоубиза - до поздравления президента РФ будет петь Юлианна Караулова, а после на площадке зажжет DJ Грув.

- Мы стремимся, чтобы праздник у горожан получился настоящим. Полная программа праздничных новогодних мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону несколько позже, - рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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