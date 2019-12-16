«Мама заболела!»: 25 тысяч рублей на несуществующую операцию перевела жительница Ростовской области

Жительница Ростовской области стала жертвой мошенников. Так, в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от подруги. Та написала, что ее маме требуются деньги на срочную и дорогостоящую операцию. И попросила одолжить 25 тысяч рублей. Сердобольная жительница Тарасовского района, не задумываясь, отправила деньги на присланный номер банковской карты. А через какое-то время решила позвонить подруге. Однако выяснилось, что с ее мамой все в порядке, а страницу просто взломали и писали от ее имени. Тогда обманутая женщина написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников сейчас ищут полицейские.

СОЦСЕТИ

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, смекалка мошенников находит все новые и новые комбинации для незаконного обогащения. Нередко злоумышленники взламывают аккаунты пользователей социальных сетей, изучают переписки и стили общения человека со знакомыми. А затем производят рассылку друзьям от его имени с просьбой занять определенную сумму денег на один день.

- В любой из социальных сетей вам может прийти сообщение от знакомого, где он рассказывает драматичную историю, которая вызывает желание помочь, - добавили в донском главке. - Например, кто-то попал в ДТП, тяжело болен сам или родственник. Как правило, информацию проверять не спешат, действуют на эмоции, а пользователь верит, что нужна помощь и пересылает деньги мошенникам.

Дальше стражи порядка рассказали, как можно разоблачить подобные махинаций.

- Главное - проверка информации, - говорят полицейские. - Не поленитесь потратить время, чтобы перезвонить своему знакомому, который обратился за помощью. Либо можно задать контрольный вопрос, который будет знать только этот человек.

ЕСЛИ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА

Может случиться и так, что на мобильный телефон приходит СМС «ваша карта заблокирована». Текст может быть как о блокировке карты, так и о списании денежных средств или комиссии за неуплату кредита. А для подтверждения или отмены операции необходимо позвонить по указанному номеру.

- Как правило, на том конце провода трубку снимает мошенник, - говорят полицейские. - Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция. Далее собеседник просит продиктовать номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне, после чего на телефон жертве приходит СМС с кодом.

Далее неизвестный просит назвать полученный код. В некоторых случаях телефонные мошенники просят абонента подойти к банкомату и там совершить несколько действий, в результате которых со счета жертвы и похищаются деньги.

ЗВОНОК ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Но есть варианты, когда мошенники представляются «сотрудником безопасности банка». Они сообщают о сомнительном переводе с банковской карты либо о сбое системы. А после спрашивают у абонента подтверждение по данному переводу. Получив отказ, предлагают отменить эту операцию. Правда, чтобы это сделать, нужно продиктовать данные карты и коды с смс сообщений, якобы для «сохранности ваших денег»

- Поэтому, при поступлении подобных смс не сообщайте свои личные данные или данные карты неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка, - советуют в донском главке. - И еще сразу же завершайте разговор, сотрудник банка никогда не попросит у вас данные карты или интернет-банка. Кроме того, при получении сообщений от банков или операторов, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. И помните: банк никогда не запрашивает подобным образом информацию. И не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

А если вас все-таки обманули, то обращайтесь в полицию. Чем быстрее станет известно о совершенном преступлении, тем выше вероятность задержания подозреваемого по горячим следам.