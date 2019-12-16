Новый год 2019-2020 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Новый год 2019-2020 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. В Ростове-на-Дону стартовали праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Они продлятся аккурат до 13 января.
Как рассказали в Управлении культуры Ростова-на-Дону, уже с 20 декабря стартуют хороводы вокруг районных елок. А у главной городской красавицы - в парке имени Максима Горького - с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 будут выступать лучшие артисты, а для гостей организуют викторины и интерактивные площадки. К слову, торжественное открытие центральной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. Артисты уже готовят театрализованное представление и флешмоб.
«Новогодняя резиденция Деда Мороза» будет работать в парке имени Октябрьской революции. А в саму новогоднюю ночь праздничное шоу начнется 31 декабря в 21:00. Гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, обещают концерт, розыгрыш подарков, флешмобы и дискотеку. Уже в 23:00 на сцене выступит певица Юлианна Караулова. А после трансляции поздравления Президента РФ - масштабный фейерверк и зажигательная дискотека для гостей с участием диджея Грува.
ГУЛЯНИЯ В ПАРКАХ
ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
(ул. Б. Садовая, 45)
25-31 декабря в 14:00:
Что: Гуляния у главной городской елки.
«Побегай 1 января»
Что: Новогодний забег - от главной Городской елки в парке имени М. Горького по главной аллее парка до улицы Пушкинской, далее по пешеходной части улицы Пушкинской с пересечением проспекта Ворошиловского, улицы Соколова, улицы Чехова, проспекта Кировский, переулка Крепостной, переулка Нахичеванский до проспекта Театральный (разворот на пешеходной зоне) и обратно до Донской публичная библиотека.
2-6 января в 14:00:
Что: Гуляния у главной городской елки.
7 января
Что: Рождественский праздник у Городской новогодней елки.
7-8 января
Что: Проведение спортивной игры «Снежная битва» среди молодежи города Ростова-на-Дону.
Уже с 20 декабря стартуют хороводы вокруг районных елок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ПАРК ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО
(пр-т Сельмаш, 1а)
25 декабря в 12:00:
Что: «Новогодние забавы в нашем парке» (Игровая программа рядом с ёлкой).
26 декабря в 12:00:
Что: Новогоднее развлечение «Новый год к нам мчится». Игровая программа с театрализованными персонажами Дедом Морозом, Бабой Ягой, крокодилом Геной и Чебурашкой.
28 декабря в 11:00:
Что: Новогоднее гулянье «Новый год в дом радость принесёт» (дискотека с игровыми заданиями).
29 декабря в 11:00:
Что: Новогодняя «Зумба для всех» (танцы около ёлки для взрослых и детей).
30 декабря в 11:00:
Что: Новогоднее развлечение «Сюрпризы от Деда Мороза» (хороводы и игры около ёлки).
2 января в 11:00:
Что: Развлечение у новогодней ёлки «Пришёл к нам Новый год».
3 января в 11:00:
Что: Праздничная программа «Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель».
4 января в 11:00:
Что: Новогодние поздравления от гостей парка «Будем вместе чудеса творить».
5 января в 11:00:
Что: Новогодняя «Зумба для всех».
6 января в 11:00:
Что: «Ёлка в гости приглашает».
7 января в 12:00:
Что: «Праздник Рождества».
8 января в 12:00:
Что: Литературная викторина с играми «Как блестит огнями ёлка».
13 января в 12:00:
Что: «Наш странный старый новый год». Подведение итогов конкурса кормушек для птиц и белок.
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
(ул. 56-й Армии)
26 декабря в 11:00:
Что: «Здравствуй, праздник Новогодний! Праздник Елки и Зимы!» - открытие новогодней елки в парке.
2 января в 11:00:
Что: «В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа.
3 января в 11:00:
Что: «Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе.
4 января в 12:00:
Что: «Приглашаем в хоровод» - программа русских хороводных танцев.
5 января в 16:00:
Что: «Новогодняя дискотека» - танцевально-развлекательная программа для молодежи.
6 января в 14:00:
Что: «Забавы Матушки-Зимы» - программа игр на свежем воздухе.
7 января в 12:00:
Что: «Веселимся в Рождество» - детская тематическая музыкально-игровая программа: зимние игры, соревнования
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "ДРУЖБА"
(ул. Капустина, 1/1а)
26 декабря в 14:00:
Что: Праздничный вечер «На пороге – Новый год!».
2 января в 12:00:
Что: Новогодняя развлекательная фольклорная программа «Встаньте, люди, встаньте в круг!» с участием группы «Хороводы Света».
3 января в 12:00:
Что: Детская развлекательно-игровая программа «Поиграем в сказку».
4 января в 12:00:
Что: Программа видеокараоке «Зимние мелодии». Турнир по мини-футболу «Зима – 2019».
5 января в 12:00:
Что: Концертная программа «Свет Рождественской Звезды».
6 января в 12:00:
Что: Развлекательно-игровая программа «Морозкины забавы!».
8 января в 12:00:
Что: Парад мультфильмов ко Дню детского кино «Добрые зимние сказки».
ПАРК 1 МАЯ
(ул. Б. Садовая, 127)
28-30 декабря и 2-6 января в 11:00:
Что: Мастерская Деда Мороза (создание новогодних украшений на елку, вместе со сказочными, новогодними персонажами).
30 декабря в 17:00:
Что: Праздничная концертная программа «Ростов зажигает новогодние огни!».
ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
(ул. Левобережная, 3)
до 29 декабря в 12:00:
Что: Конкурс Новогодней открытки для Дедушки Мороза.
29 декабря в 13:00:
Что: Подведение итогов интернет-конкурса, интерактивная программа.
4 января в 11:30:
Что: Театральное представление «Новый год в Простоквашино».
4 января в 12:30:
Что: Конкурс – поздравление от жителей города. Подведение итогов.
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКО РЕВОЛЮЦИИ
(пл. Театральная, 3)
2-8 января:
Что: «Рождественский Фестиваль».
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
(пл. Театральная, 6)
8 января:
Что: Рождественская развлекательная программа для детей.
Торжественное открытие центральной городской елки состоится 27 декабря в 16:00.Фото: Евгения ГУСЕВА
КОНЦЕРТЫ, САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КИНОПОКАЗЫ
Патриотический центр «Победа»
(ул. Б. Садовая, 51)
29 декабря в 12:00:
Что: Кинопоказ «Домовой».
30 декабря в 12:00:
Что: Кинопоказ «Снежная королева» «Битва Дедов Морозов».
1 января в 12:00:
Что: Кинопоказ «Снежная королева».
2 января в 12:00:
Что: Кинопоказ «Битва Дедов Морозов».
3 января в 12:00:
Что: Кинопоказ «Домовой».
4 января в 12:00, 14:00:
Что: Кинопоказ «Битва Дедов Морозов».
5 января в 12:00:
Что: Кинопоказ «Снежная королева 2».
6 января в 12:00:
Что: Кинопоказ «Домовой».
ЗООПАРК
(ул. Зоологическая, 3)
26 декабря в 11:00 и 13:00 :
Что: Открытие резиденции Деда Мороза (игры, викторины, хороводы, наряжаем ёлку вместе).
Что: Показательное кормление песцов и лисиц.
27 декабря в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление сиамского крокодила. Бесплатная экскурсия со сказочным персонажем
28 декабря в 13:00 и 13:30:
Что: Бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Показательное кормление хищных птиц.
29 декабря в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление лемуров.
30 декабря в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление сурикатов.
31 декабря в 12:00:
Что: Резиденция Деда Мороза.
1 января в 12:00:
Что: Резиденция Деда Мороза.
2 января в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление лемуров.
3 января в 13:00 и 13:30:
Что: Показательное кормление в экзотариуме. Бесплатная экскурсия со сказочным персонажем.
4 января в 13:00 и 13:30:
Что: Показательное кормление в аквариуме. Мышиная вечеринка для всех желающих (чаепитие с символом года).
5 января в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление шимпанзе.
6 января в 12:00 и 13:00:
Что: Показательное кормление песцы и лисицы.
7 января в 12:00, 13:00 и 13:30:
Что: Показательное кормление хищных птицы.
Что: Рождественский квест «По зимним дорожкам зоопарка».
7 января в 12:00:
Что: Закрытие резиденции Деда Мороза.
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
В Ростове-на-Дону стартовали праздничные мероприятия, посвященные Новому году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
КОНКРЕТНО
Где и когда будут открыты районные елки*
Советский район:
Когда: 20 декабря в 12:00:
Где: Перед зданием администрации.
Адрес: пр. Коммунистический, 24
Ленинский район:
Когда: 23 декабря в 12:00:
Где: Соборная площадь.
Первомайский район:
Когда: 23 декабря в 12:00:
Где: Проспект Шолохова.
Пролетарский район:
Когда: 24 декабря в 12:00:
Где: Сквер имени Фрунзе.
Железнодорожний район:
Когда: 25 декабря в 12:00:
Где: Площадь Рабочая.
Ворошиловский район:
Когда: 25 декабря в 13:00:
Где: Парк «Дружба».
Адрес: ул. Капустина, 1/1а
Октябрьский район:
Когда: 25 декабря в 12:00:
Где: ДГТУ.
Адрес: пл. Гагарина 1.
Кировский район:
Когда: 27 декабря в 12:00:
Где: Парк 1 Мая.
Адрес: ул. Б. Садовая, 127.
Главная городская елка:
Когда: 27 декабря в 16:00:
Где: Около вход в пар имени Максима Горького.
Адрес: ул. Б. Садовая, 45*По данным администрации Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU