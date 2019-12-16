Новый год 2019-2020 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. В Ростове-на-Дону стартовали праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Они продлятся аккурат до 13 января.

Как рассказали в Управлении культуры Ростова-на-Дону, уже с 20 декабря стартуют хороводы вокруг районных елок. А у главной городской красавицы - в парке имени Максима Горького - с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 будут выступать лучшие артисты, а для гостей организуют викторины и интерактивные площадки. К слову, торжественное открытие центральной городской елки состоится 27 декабря в 16:00. Артисты уже готовят театрализованное представление и флешмоб.

«Новогодняя резиденция Деда Мороза» будет работать в парке имени Октябрьской революции. А в саму новогоднюю ночь праздничное шоу начнется 31 декабря в 21:00. Гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, обещают концерт, розыгрыш подарков, флешмобы и дискотеку. Уже в 23:00 на сцене выступит певица Юлианна Караулова. А после трансляции поздравления Президента РФ - масштабный фейерверк и зажигательная дискотека для гостей с участием диджея Грува.

ГУЛЯНИЯ В ПАРКАХ

ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

(ул. Б. Садовая, 45)

25-31 декабря в 14:00:

Что: Гуляния у главной городской елки.

«Побегай 1 января»

Что: Новогодний забег - от главной Городской елки в парке имени М. Горького по главной аллее парка до улицы Пушкинской, далее по пешеходной части улицы Пушкинской с пересечением проспекта Ворошиловского, улицы Соколова, улицы Чехова, проспекта Кировский, переулка Крепостной, переулка Нахичеванский до проспекта Театральный (разворот на пешеходной зоне) и обратно до Донской публичная библиотека.

2-6 января в 14:00:

Что: Гуляния у главной городской елки.

7 января

Что: Рождественский праздник у Городской новогодней елки.

7-8 января

Что: Проведение спортивной игры «Снежная битва» среди молодежи города Ростова-на-Дону.

Уже с 20 декабря стартуют хороводы вокруг районных елок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПАРК ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

(пр-т Сельмаш, 1а)

25 декабря в 12:00:

Что: «Новогодние забавы в нашем парке» (Игровая программа рядом с ёлкой).

26 декабря в 12:00:

Что: Новогоднее развлечение «Новый год к нам мчится». Игровая программа с театрализованными персонажами Дедом Морозом, Бабой Ягой, крокодилом Геной и Чебурашкой.

28 декабря в 11:00:

Что: Новогоднее гулянье «Новый год в дом радость принесёт» (дискотека с игровыми заданиями).

29 декабря в 11:00:

Что: Новогодняя «Зумба для всех» (танцы около ёлки для взрослых и детей).

30 декабря в 11:00:

Что: Новогоднее развлечение «Сюрпризы от Деда Мороза» (хороводы и игры около ёлки).

2 января в 11:00:

Что: Развлечение у новогодней ёлки «Пришёл к нам Новый год».

3 января в 11:00:

Что: Праздничная программа «Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель».

4 января в 11:00:

Что: Новогодние поздравления от гостей парка «Будем вместе чудеса творить».

5 января в 11:00:

Что: Новогодняя «Зумба для всех».

6 января в 11:00:

Что: «Ёлка в гости приглашает».

7 января в 12:00:

Что: «Праздник Рождества».

8 января в 12:00:

Что: Литературная викторина с играми «Как блестит огнями ёлка».

13 января в 12:00:

Что: «Наш странный старый новый год». Подведение итогов конкурса кормушек для птиц и белок.

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

(ул. 56-й Армии)

26 декабря в 11:00:

Что: «Здравствуй, праздник Новогодний! Праздник Елки и Зимы!» - открытие новогодней елки в парке.

2 января в 11:00:

Что: «В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа.

3 января в 11:00:

Что: «Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе.

4 января в 12:00:

Что: «Приглашаем в хоровод» - программа русских хороводных танцев.

5 января в 16:00:

Что: «Новогодняя дискотека» - танцевально-развлекательная программа для молодежи.

6 января в 14:00:

Что: «Забавы Матушки-Зимы» - программа игр на свежем воздухе.

7 января в 12:00:

Что: «Веселимся в Рождество» - детская тематическая музыкально-игровая программа: зимние игры, соревнования

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "ДРУЖБА"

(ул. Капустина, 1/1а)

26 декабря в 14:00:

Что: Праздничный вечер «На пороге – Новый год!».

2 января в 12:00:

Что: Новогодняя развлекательная фольклорная программа «Встаньте, люди, встаньте в круг!» с участием группы «Хороводы Света».

3 января в 12:00:

Что: Детская развлекательно-игровая программа «Поиграем в сказку».

4 января в 12:00:

Что: Программа видеокараоке «Зимние мелодии». Турнир по мини-футболу «Зима – 2019».

5 января в 12:00:

Что: Концертная программа «Свет Рождественской Звезды».

6 января в 12:00:

Что: Развлекательно-игровая программа «Морозкины забавы!».

8 января в 12:00:

Что: Парад мультфильмов ко Дню детского кино «Добрые зимние сказки».

ПАРК 1 МАЯ

(ул. Б. Садовая, 127)

28-30 декабря и 2-6 января в 11:00:

Что: Мастерская Деда Мороза (создание новогодних украшений на елку, вместе со сказочными, новогодними персонажами).

30 декабря в 17:00:

Что: Праздничная концертная программа «Ростов зажигает новогодние огни!».

ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"

(ул. Левобережная, 3)

до 29 декабря в 12:00:

Что: Конкурс Новогодней открытки для Дедушки Мороза.

29 декабря в 13:00:

Что: Подведение итогов интернет-конкурса, интерактивная программа.

4 января в 11:30:

Что: Театральное представление «Новый год в Простоквашино».

4 января в 12:30:

Что: Конкурс – поздравление от жителей города. Подведение итогов.

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКО РЕВОЛЮЦИИ

(пл. Театральная, 3)

2-8 января:

Что: «Рождественский Фестиваль».

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

(пл. Театральная, 6)

8 января:

Что: Рождественская развлекательная программа для детей.

Торжественное открытие центральной городской елки состоится 27 декабря в 16:00.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНЦЕРТЫ, САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КИНОПОКАЗЫ

Патриотический центр «Победа»

(ул. Б. Садовая, 51)

29 декабря в 12:00:

Что: Кинопоказ «Домовой».

30 декабря в 12:00:

Что: Кинопоказ «Снежная королева» «Битва Дедов Морозов».

1 января в 12:00:

Что: Кинопоказ «Снежная королева».

2 января в 12:00:

Что: Кинопоказ «Битва Дедов Морозов».

3 января в 12:00:

Что: Кинопоказ «Домовой».

4 января в 12:00, 14:00:

Что: Кинопоказ «Битва Дедов Морозов».

5 января в 12:00:

Что: Кинопоказ «Снежная королева 2».

6 января в 12:00:

Что: Кинопоказ «Домовой».

ЗООПАРК

(ул. Зоологическая, 3)

26 декабря в 11:00 и 13:00 :

Что: Открытие резиденции Деда Мороза (игры, викторины, хороводы, наряжаем ёлку вместе).

Что: Показательное кормление песцов и лисиц.

27 декабря в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление сиамского крокодила. Бесплатная экскурсия со сказочным персонажем

28 декабря в 13:00 и 13:30:

Что: Бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Показательное кормление хищных птиц.

29 декабря в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление лемуров.

30 декабря в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление сурикатов.

31 декабря в 12:00:

Что: Резиденция Деда Мороза.

1 января в 12:00:

Что: Резиденция Деда Мороза.

2 января в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление лемуров.

3 января в 13:00 и 13:30:

Что: Показательное кормление в экзотариуме. Бесплатная экскурсия со сказочным персонажем.

4 января в 13:00 и 13:30:

Что: Показательное кормление в аквариуме. Мышиная вечеринка для всех желающих (чаепитие с символом года).

5 января в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление шимпанзе.

6 января в 12:00 и 13:00:

Что: Показательное кормление песцы и лисицы.

7 января в 12:00, 13:00 и 13:30:

Что: Показательное кормление хищных птицы.

Что: Рождественский квест «По зимним дорожкам зоопарка».

7 января в 12:00:

Что: Закрытие резиденции Деда Мороза.

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону стартовали праздничные мероприятия, посвященные Новому году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

Где и когда будут открыты районные елки*

Советский район:

Когда: 20 декабря в 12:00:

Где: Перед зданием администрации.

Адрес: пр. Коммунистический, 24

Ленинский район:

Когда: 23 декабря в 12:00:

Где: Соборная площадь.

Первомайский район:

Когда: 23 декабря в 12:00:

Где: Проспект Шолохова.

Пролетарский район:

Когда: 24 декабря в 12:00:

Где: Сквер имени Фрунзе.

Железнодорожний район:

Когда: 25 декабря в 12:00:

Где: Площадь Рабочая.

Ворошиловский район:

Когда: 25 декабря в 13:00:

Где: Парк «Дружба».

Адрес: ул. Капустина, 1/1а

Октябрьский район:

Когда: 25 декабря в 12:00:

Где: ДГТУ.

Адрес: пл. Гагарина 1.

Кировский район:

Когда: 27 декабря в 12:00:

Где: Парк 1 Мая.

Адрес: ул. Б. Садовая, 127.

Главная городская елка:

Когда: 27 декабря в 16:00:

Где: Около вход в пар имени Максима Горького.

Адрес: ул. Б. Садовая, 45*По данным администрации Ростова-на-Дону.