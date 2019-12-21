В Ростовской области неподалеку от российско-украинской границы нашли тайник с оружием и взрывчаткой

Силовики Ростовской области нашли схрон с полутора килограммами гексогена (Прим.ред - взрывчатое вещество). Необычную находку специалисты обнаружили примерно в 150 метрах от границы России и Украины.

- В заброшенном доме нашли подозрительную сумку. После изучения содержимого оказалось, что в ней находятся взрывчатые вещества, тротил, гранатомет, десть гранат "Ф-1", детонаторы, а таже комплектующие, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в правоохранительных органах донского региона.

В настоящее время в Ростовской области ведутся поиски владельца сумки. Силовикам предстоит выяснить кому принадлежит эта вещь и для чего было собрано ее содержимое.

Специалисты отправили весь найденный арсенал опасных взрывчатых веществ, гранат и комплектующих на полигон, где содержимое найденной сумки будет уничтожено.