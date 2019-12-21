2019-12-21T13:06:26+03:00
Общество

В Ростовской области неподалеку от российско-украинской границы нашли тайник с оружием и взрывчаткой

Силовики ищут владельцев опасной находки
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Весь найденный арсенал будет уничтоженВесь найденный арсенал будет уничтоженФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Силовики Ростовской области нашли схрон с полутора килограммами гексогена (Прим.ред - взрывчатое вещество). Необычную находку специалисты обнаружили примерно в 150 метрах от границы России и Украины.

- В заброшенном доме нашли подозрительную сумку. После изучения содержимого оказалось, что в ней находятся взрывчатые вещества, тротил, гранатомет, десть гранат "Ф-1", детонаторы, а таже комплектующие, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в правоохранительных органах донского региона.

В настоящее время в Ростовской области ведутся поиски владельца сумки. Силовикам предстоит выяснить кому принадлежит эта вещь и для чего было собрано ее содержимое.

Специалисты отправили весь найденный арсенал опасных взрывчатых веществ, гранат и комплектующих на полигон, где содержимое найденной сумки будет уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Виктория Лопырева призналась, что не изменится после расставания с бизнесменом Игорем Булатовым
Четверых осужденных помиловали в Ростовской области
В Ростове-на-Дону произошла тройная авария
"Слоны и Дед Мороз" подарили праздник маленьким пациентам Ростовской клинической больницы
В Ростове-на-Дону водителей автобусов будут штрафовать за простои на остановках
"Дом.ru" провели эксперимент — откроют ли дети двери незнакомцам в Ростове-на-Дону?
Ростовская школьница умерла после падения с 14 этажа
В Ростове-на-Дону выбрали перевозчика на маршрут №85А
Плохой отец: Житель Ростовской области два года насиловал несовершеннолетнюю дочь
В Таганроге не справившийся с управлением водитель сбил пешехода
Трамвай сошел с загрязненных рельс в Ростове-на-Дону
В Ростовской области фура врезалась в металлический барьер и дерево
В Ростове на проспекте Шолохова маршрутка врезалась в столб
В продаже краснокнижной рыбы заподозрили донского бизнесмена
Изнасиловавшего ростовчанку 12 лет назад мужчину обнаружили правоохранители
Центр Ростова-на-Дону сковали десятибалльные пробки из-за отключения светофоров
Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине