Мужчина напал на фельдшера скорой в Ростове-на-Дону, когда тот пытался помочь его больной супруге

Во вторник, 17 декабря, в Ростове-на-Дону произошло нападение на фельдшера скорой помощи. Известно, что вызов поступил на улицу Таганрогскую в одну из многоэтажек утром. Однако такой развязки вряд ли ожидали и сама пациентка, и приехавшая ее спасать медик.

Как говорят соседи, во время осмотра больной, ее сожитель, от которого якобы сильно разило спиртным, вдруг ударил доктора кулаком в живот. В итоге медик, как и положено по инструкции покинула помещение, вызвав сотрудников полиции.

Но обратно зайти внутрь бригаде уже не удалось, так как дебошир никого не пускал во внутрь. При этом говорят, что состояние самой пациентки настолько тяжелое, что она просто не в состоянии была бы сама встать и открыть дверь.

Известно, что самому фельдшеру госпитализация не потребовалась

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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Медики, приехавшие на обычный вызов к пациенту, сами того не предозревая оказались на больничной койке.

Как рассказали в горздраве, вызов поступил рано утром в 06:48 на улицу Вятскую - один из спальных районов донской столицы. Звонившие рассказали, что их родственник состоит на учете у психиатра, ведет себя неадекватно и агрессивно. Специализированная бригада скорой уже через десять минут была по указанному адресу, чтобы помочь 36-летнему пациенту. (подробности)