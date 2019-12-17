«Пятёрочка» открыла первый магазин в новой концепции в Батайске

Новый магазин расположен в Батайске Ростовской области на улице Тельмана, 2б. «Пятёрочка» стала ещё более уютной и комфортной для гостей.

Новая концепция учитывает актуальные тренды в дизайне, навигации, но при этом сохраняет свой традиционный акцент на выгодные цены.

- В новой концепции мы смогли воплотить все то, что соответствует последним представлениям магазина у дома, чтобы жизнь горожан стала ещё более комфортной и они получали удовольствие от повседневных покупок. Мы надеемся, что люди оценят не только внешние изменения, но и современный подход в работе. У нас появилась собственная пекарня, которая производит 48 разных видов вкусной выпечки и хлеба, мы выкладываем их на специальные витрины, где продукция гораздо дольше остается свежей и хрустящей. Также наши гости в новом магазине смогут выпить кофе и подзарядить телефон, - рассказала директор по продажам региона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Карина Бородина.

В обновлённом магазине большое внимание уделяется продуктам категории «фреш», на которую приходится почти половина торгового зала. Свежие и скоропортящиеся продукты размещаются на масштабной фреш-арене, которая встречает гостей сразу при входе. Также здесь разместилась «сезонная зона», которая обновляется раз в две недели в зависимости от времени года и ближайших праздников. Сейчас, например, в ней представлены праздничные подарочные наборы. Таким образом, для небольшой закупки овощей, фруктов или каких-то готовых продуктов, гостю не нужно будет долго ходить по магазину – весь этот ассортимент расположен на фреш-арене. Товары же, обычно закупаемые впрок, располагаются по периметру торгового зала.

В дизайне интерьера преобладает тёплая цветовая гамма и создана атмосфера уюта. Система освещения также этому способствует. Так, в некоторых отделах используется направленный свет, например, во фруктах и овощах, а в кассовой зоне - лампы рассеянного света.

Магазин оборудован электронными ценниками и кассой самообслуживания в зоне с кофе и выпечкой, что повышает скорость и эффективность работы кассового узла.

Кроме того, «Пятёрочка» активно реализует различные экологические инициативы. В новом магазине впервые используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика. Есть возможность приобретения специальной многоразовой сумки, которая пригодится для продуктов питания и является отличной альтернативо пластиковым пакетам.

В будущем году новая концепция будет активно использоваться для новых открытий магазинов.