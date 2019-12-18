Учитель математики неожиданно стала миллионершей в Ростове-на-Дону

Четверть века Марина Вакуленко проработала учителем математики в одной из ростовских школ. И вдруг неожиданно разбогатела. Произошло это после того, как женщина купила лотерейный билет. Причем, он был всего вторым в его жизни. А о победе она узнала от дочери.

- Я сфотографировала билет и отправила дочке, чтобы проверила его на сайте, так как была уверена, что выиграла максимум рублей сто, - смеется Марина Петровна.

Однако задачку решила не правильно: просчиталась. Зато стала в одночасье сказочно богата.

Четверть века Марина Вакуленко проработала учителем математики в одной из ростовских школ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ и пресс-служба "Столото".

Известно, что сейчас новоиспеченная миллионерша уже на пенсии. Она обожает разгадывать кроссворды и готовить. А ее коронное блюдо по-прежнему блинчики не с красной икрой, а с творогом.

И, кстати, подарок судьбы женщина решила разделить между сыном и дочерью. Так что нежданно свалившееся богатство в ее руках пробыло не долго.