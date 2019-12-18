2019-12-18T14:29:13+03:00
Общество

Учитель математики неожиданно стала миллионершей в Ростове-на-Дону

Педагог до сих пор не может поверить своему счастью
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Праздник случился у учителя математики.Праздник случился у учителя математики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Четверть века Марина Вакуленко проработала учителем математики в одной из ростовских школ. И вдруг неожиданно разбогатела. Произошло это после того, как женщина купила лотерейный билет. Причем, он был всего вторым в его жизни. А о победе она узнала от дочери.

- Я сфотографировала билет и отправила дочке, чтобы проверила его на сайте, так как была уверена, что выиграла максимум рублей сто, - смеется Марина Петровна.

Однако задачку решила не правильно: просчиталась. Зато стала в одночасье сказочно богата.

Четверть века Марина Вакуленко проработала учителем математики в одной из ростовских школ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ и пресс-служба "Столото".

Четверть века Марина Вакуленко проработала учителем математики в одной из ростовских школ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ и пресс-служба "Столото".

Известно, что сейчас новоиспеченная миллионерша уже на пенсии. Она обожает разгадывать кроссворды и готовить. А ее коронное блюдо по-прежнему блинчики не с красной икрой, а с творогом.

И, кстати, подарок судьбы женщина решила разделить между сыном и дочерью. Так что нежданно свалившееся богатство в ее руках пробыло не долго.

О такой удаче мечтают многие коллеги учительницы-миллионерши. Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

О такой удаче мечтают многие коллеги учительницы-миллионерши.Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24