Троих участников фермерской бойни в Орловском районе задержали на границе с Украиной

Трое человек, которые устроили кровавую бойню в хуторе Чернозубов Орловского района, были задержаны пограничниками Белгородской и Воронежской областей. Подозреваемых поймали в хуторе Ровеньки, граничащим с Украиной, сообщает следком по Ростовской области.

- Еще четверо лиц, причастных к совершению преступления, были объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, кровавая бойня произошла 22 октября. Давняя вражда двух фермерских семей Бациевых и Дакишвили закончилась кровавой перестрелкой с пятью трупами.

Причиной многолетнего конфликта стали земельные паи для выпаса скота.

В вооруженном конфликте участвовали 14 человек. Пятеро человек скончались, еще двое оказались в больнице.

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В Орловском районе Ростовской области крупная ссора двух фермерских семей Бациевых и Дакишвили закончилась кровавой перестрелкой с пятью трупами (подробности).

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Жестокие разборки, борьба за влияние и бескрайняя степь в репортаже «КП» из хутора Чернозубов, где произошёл кровавый конфликт донских фермеров.

Довольно легкомысленно заявить, что громкая история с перестрелкой семей Бациевых и Дакишвили произошла «под Ростовом», как пишут некоторые СМИ. На самом деле, чтобы добраться до Камышевского сельского поселения, в состав которого входят хутора Камышевка, Чернозубов и Новоегорлыкский, от областного центра приходится удалиться на расстояние в 330 километров.