Лицом в пол: cиловики обнародовали видео задержания организаторов террористической ячейки в калмыцкой колонии

Сегодня, 18 октября, следком РФ заявил о разоблачении крупной террористической ячейки, в состав которой входили 100 человек.

Примечательно, что организовал группу уроженец Дагестана, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, где он и нашел себе соратников.

При этом руководство колонии за деньги оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.

- На территории этого региона, в том числе в ИК-2, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия, - прокомментировали в следкоме.

Также сегодня в СМИ появилось видео обысков и задержания подозреваемых.

Следственный комитет опубликовал видео задержания террористов в Калмыкии...

На кадрах оперативники в масках и бронежилетах с оружием в руках заходят в грязный разбитый двор, захламленный мусором и ветошью. Следом на записи появляется лестничная клетка многоквартирного дома. Силовики звонят в дверь, ее открывает ошарашенный стремительным развитием событий мужчина в красной футболке, на которого тут же наставляют автомат. Хозяина квартиры ставят к стенке лицом. Далее идут кадры уже из частного дома, владельца которого кладут лицом в пол. А потом идет нарезка из фото. Место – уже в колонии. На снимках видны объятое у террористов оружие, большей частью состоящее из ножей и заточек.

Сейчас следователи выясняют роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.