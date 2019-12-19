В Ростовской области школьный автобус столкнулся с «десяткой», есть погибший

В четверг, 19 декабря, рано утром в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария случилась рано утром в Усть-Донецком районе. По предварительным данным столкнулись «десятка» и школьный автобус. По всей вероятности, удар был такой силы, что водитель легковушки скончался на месте происшествия. Приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть водителя.

Сообщается, что детей среди погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, всю неделю синоптики сообщают о сильном тумане в регионе, из-за которого видимость составляет не более километра. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.