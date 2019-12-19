2019-12-19T09:30:13+03:00
Общество

В Ростовской области школьный автобус столкнулся с «десяткой», есть погибший

На месте работают госавтоинспекторы
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Столкнулись «десятка» и школьный автобус.Столкнулись «десятка» и школьный автобус.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В четверг, 19 декабря, рано утром в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария случилась рано утром в Усть-Донецком районе. По предварительным данным столкнулись «десятка» и школьный автобус. По всей вероятности, удар был такой силы, что водитель легковушки скончался на месте происшествия. Приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть водителя.

Сообщается, что детей среди погибших и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, всю неделю синоптики сообщают о сильном тумане в регионе, из-за которого видимость составляет не более километра. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась с подписчиками планами на Новый год
В Ростове иномарка «покалечила» отечественный автомобиль
В донской столице осудили двух торговцев наркотиками
В Ростовской области молодой парень ударом ножа в сердце убил пожилого собутыльника
В Ростове разыскивают пропавшего два дня назад школьника
В Ростовской области двое парней угнали машину и разобрали ее в лесополосе
Комплекты грузовых колес стащил ростовчанин с прошлого места работы
Молодые парни с электрошокером ограбили квартиру дончанки
Частный дом сгорел в Нахаловке в Ростове
Цветами российского триколора засиял кирпичный забор в Западном микрорайоне Ростова
Спорт, взрыв дома и минздрав: аналитики «Яндекса» рассказали, чем интересовались ростовчане в этом году
Беременная модель Анастасия Костенко в декрете обеспечивает семью
Переобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно
«Мусичка, спасибо тебе за все!»: Русская русалка Влада Чигирева отметила 25-летие
Под Ростовом произошло массовое отравление роллами
Гоп-стоп по-ростовски: Ростовчанин разгуливал по городу с 12,5 миллионами рублей
«Красавицы в маму!»: Лидер группы «Звери» таганрожец Роман Билык показал детей
100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки планирует выдать ВТБ
«Дом.ru» приглашает ростовчан на «Киноёлку»
Отключение света в Ростове-на-дону 19 декабря 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 67-летнего пенсионера
ОРВИ за неделю заболели свыше 12 тысяч жителей Ростовской области