В четверг, 19 декабря, во время ежегодной 15-ой пресс-конференции с участием российских и зарубежных СМИ президента России Владимира Путина пригласили в Новочеркасск на Всемирный конгресс казаков, который пройдет в 2020 году в сентябре.

Депутат новочеркасской городской думы Лидия Новосельцева задала вопрос президенту, а после пригласила его в родной город. Известно, что в течение трех дней конгресса в Новочеркасске будут проходить пленарные заседания, тематические научные конференции, «круглые столы», выставки, концерты и фестивали. Ожидается, что только в самом форуме примут участие более 400 делегатов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Президент России не дал однозначного ответа на приглашение Лидии Новосельцевой, но обещал подумать.

Депутат Лидия Новосельцева пригласила президента в Новочеркасск. Фото: Стоп-кадр трансляции

Стоит отметь, что подготовка к Всемирному конгрессу казаков началась задолго. Сейчас в казачьей столице активно реализуется «дорожная карта» мероприятий по подготовке и проведению конгресса, утверждённая губернатором Ростовской области.

Ожидается, что Новочеркасск должен преобразиться к приёму российских и зарубежных гостей. К сентябрю 2020 года в городе отремонтируют кровлю и фасады ряда зданий, мемориал «Примирения и Согласия», конный памятник Платову, а также триумфальную арку на спуске Герцена.

В администрации Новочеркасска разработана своя общегородская «дорожная карта» мероприятий по подготовке и проведению конгресса. Проект находится в стадии согласования.

Общий объём финансирования из областного бюджета только на подготовку к мероприятию составляет около 220 миллионов рублей.