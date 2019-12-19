В Ростовской области воспитательницу детского сада обвинили в том, что она заставила детей побить мальчика

Нешуточные страсти разгорелись в одном из детских садов Сальска. Толпа детей ударила по лицу мальчика, который повздорил с ребенком одной из сотрудниц дошкольного учреждения, заявила мама пострадавшего.

"10 ЧЕЛОВЕК ПО ОЧЕРЕДИ УДАРИЛИ МОЕГО СЫНА"

Мальчик, которого ударили, до последнего не хотел расстраивать маму и рассказывать о произошедшем.

- Я заметила, что у сына была красная щека, поэтому стала расспрашивать, что произошло в детском саду. Он рассказал, что поссорился с одним из мальчиков, который не удержался на ногах и упал, зацепив еще одного ребенка, который разрыдался, - рассказывает мама пострадавшего Елена (Прим.ред — имя изменено). - После этого воспитательница собрала всех ребят и попросила их заступиться за расплакавшегося по-особенному. Она предложила детям, которых было около 10 человек, по очереди ударили моего сына. Все мальчики выполнили указания воспитателя.

О произошедшей ситуации узнали родители и других детей. Но они решили не выносить сор из избы и пожелали забыть об этой ситуации, аргументируя это тем, что до выпуска из детского сада осталось всего полгода, поэтому нет смысла делать шумиху и менять воспитателя. Извиняться перед потерпевшим ребенком никто не собирался.

"ГРУППОВЫЕ ПОБОИ С ОДОБРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ УЖЕ ПЕРЕБОР"

- Мой сын и раньше приходил из садика то расцарапанный, то с разбитой губой, - продолжает мать. - Но я не поднимала шум, понимая, что это – дети, и случается всякое. Но групповые побои с одобрения воспитателя — это уже перебор. Я считаю, что этот «педагог» повел себя недопустимо. Подобные поступки взрослых людей травмируют психику детей, - сказала мама потерпевшего мальчика.

На следующий день после коллективных побоев мама вместе с дедушкой ребенка отправились к заведующей детского сада. Она решила сделать воспитателю выговор, а также лишить новогодней премии. Мама потерпевшего ребенка просила педагога прилюдно извиниться и объяснить детям, что нельзя устраивать самосуд.

Ребенок часто приходил из садика с травмами

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ - 38 ЛЕТ

- На следующий день я пришла за сыном раньше обычного, и была крайне удивлена. В группе все дети сидели в кругу, а мой ребенок - в отдалении, - говорит женщина. - На мой вопрос, почему он не со всеми ребятами, сын ответил, что ему на это место указала воспитательница. Она также объяснила, что теперь он всегда будет сидеть один. Извиняться воспитательница не собиралась.

Мама мальчика написала заявление в районное управление образования и в полицию. Они пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.

- В детском саду было проведено служебное расследование произошедшего конфликта в подготовительной группе детсада. По итогам проверки я объявила воспитателю выговор и лишила стимулирующих выплат. Тем же вечером воспитатель принесла заявление на увольнение. Ее просьба была удовлетворена, - рассказала «Блокнот-Ростову» заведующая детским садом «Золушка» Анна Герусова.

Воспитатель, допустившая расправу, проработала в сфере образования 38 лет. 51-летний педагог является призером различных муниципальных и региональных конкурсов профмастерства.

"ДЕТИ, КОТОРЫЕ С НИМ СИДЯТ, ПОТОМ БИТЫЕ"

Теперь мама пострадавшего мальчика собирается перевести ребенка в другой детский сад, потому что в этом спокойной жизни мальчику не будет. Она уверена: мальчишки, почувствовав свою безнаказанность и поощрение со стороны, будут обижать ее ребенка, а взрослые продолжат пустые разборки. Ребенок уже два дня не выходит из дома в детский сад.

Родители других детей не поддерживают Елену и опасаются, что на место воспитательницы придет новый сотрудник, который не успеет подготовить ребят к Новому году и не сможет провести выпускной.

- Многие родители поддерживают воспитателя и считают, что она была права. Я слышала, как он разговаривает со старшими. Воспитательница просто посоветовала ребятам дать за себя сдачи, потому что этот ребенок обижал всех ребят. Дети, которые с ним сидят - потом битые. Абсолютно несправедливо человек лишился работы, - сообщила мама одного из воспитанников Ольга Лабунская.