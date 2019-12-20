Сергей Шнуров поменял свое мнение о сварщиках после визита на «Атоммаш»

«Молодой человек, у которого есть перспективы!» - таким увидел сварщиков лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время поездки в Волгодонск на легендарный завод «Атоммаш» (входит в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»). Необычный гость побывал на заводе после своего заявления в эфире одного из федеральных каналов о людях рабочих профессий, где в беседе с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой заявил, что у сварщиков нет перспектив. И что такой человек ассоциируется с бутылкой, телевизором и отсутствием успеха. После экскурсии по цехам предприятия, где изготавливаются детали для атомной энергетики, музыкант признал, что был не прав и образ советского сварщика остался навсегда в прошлом.

Сварщики-миллионеры

Слова музыканта не на шутку огорчили сотрудников крупнейшего производственного объединения атомного энергетического машиностроения «Атоммаш». Они бросили вызов Сергею Шнурову и пригласили его на завод.

- Мы все адекватные люди, не тунеядцы и не пьяницы. У нас есть семьи, дети. Было обидно услышать такое о своей профессии, которой ты посвящаешь свою жизнь. Это тяжелый труд, который требует специальных знаний и навыков. Но мы любим свою работу, каждый из нас выполняет ее качественно, - сказал сварщик шестого разряда Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Андрей Татарин.

Автор фото: МАРИЯ РЫЖКОВА

На заводе особое внимание уделяется профессиональным навыкам и постоянному повышению квалификации сотрудников. Ежегодно проводятся конкурсы и чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, где в номинации «Сварочные технологии» сотрудники «Атоммаша» стабильно побеждают, а в качестве главного приза получают миллион рублей.

- Нам удается держать уровень, который мы демонстрируем на нескольких чемпионатах подряд. Мы стараемся всесторонне развиваться, брать лучшее и применять новые знания и навыки в деле, - отметил инженер по сварке Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Дмитрий Кучерявин.

Сергей Шнуров поинтересовался также зарплатой на «Атоммаше». Оказалось, что средний доход сварщика составляет от 40 до 66 тысяч рублей. Сумма зависит от квалификации сотрудников, сложности выполняемой работы, а также отработанных часов, строгого соблюдения правил техники безопасности.

Во время экскурсии по легендарному заводу лидер группы «Ленинград» оказался поражен масштабом предприятия, которое было создано еще во времена СССР. Уже тогда завод славился производством технически сложных комплектующих, необходимых в энергетике. С тех пор многое изменилось, но только не стандарты.

Автор фото: МАРИЯ РЫЖКОВА

Сейчас «Атоммаш» является крупнейшим предприятием атомного машиностроения. Здесь создаются детали для реакторного оборудования, электростанций и нефтехимической промышленности. Комплектующие, произведенные на этом заводе, установлены на атомных, тепло- и гидроэлектростанциях, а также нефтеперерабатывающих заводах в России, Турции, Китае, Иране, Словакии и других странах.

Музыканту показали процесс производства оборудования для атомных станций: реакторов, парогенераторов и других элементов, необходимых для работы реакторной установки. Сергей Шнуров в шутку отметил, что на предприятии слишком чисто, и поинтересовался, не к его ли визиту работники так хорошо подготовились. Звезде ответили, что сюда можно приезжать в любое время...

Автор фото: МАРИЯ РЫЖКОВА

Во время экскурсии по заводу директор по производству Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Александр Локтюшов и начальник ПСР Юлия Ильина показали и рассказали Сергею Шнурову о предприятии атомного машиностроения, о масштабах работы в целом, о специфике, о каждом станке и его рабочем в отдельности. Со всеми, кто встречался ему на рабочем месте, Шнуров, останавливаясь, общался, интересовался тонкостями работы, раздавал автографы и фотографировался на память со всеми желающими.

Проверено на себе

При посещении Центра компетенций сварочных технологий, где новички проходят обучение и получают новую профессию, Сергей Шнуров смог своими глазами увидеть в работе современных сварщиков. Для музыканта организовали неожиданный сюрприз.

Лидеру «Ленинграда» выдали сварочную экипировку и устроили индивидуальный мастер-класс по сварке под руководством мастера производственного обучения Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» Дмитрия Кучерявина. Он положил перед артистом металлическую пластину и предложил оставить на ней памятную надпись. Сергей Шнуров самостоятельно сварил пожелание «Успехов Атоммашу». Работа популярного артиста в качестве сварщика заставила работников предприятия на несколько минут отвлечься. Всем было интересно, справится ли знаменитый артист с этим заданием. Посмотреть на звезду в рабочей форме со сварочным аппаратом пришли многие. Работу сварщика певец выполнил, и его даже пригласили на завод, в случае если он устанет от работы на сцене.

- Сейчас я заканчиваю концертную деятельность и, как вы понимаете, нахожусь в поиске работы. Сварщика попробовал, если мне понравится, если мне приглянется, то, конечно, приеду жить в Волгодонск, со своей группой буду вам тут мешать по ночам. Ну а если серьезно, то, думаю, приеду, хотя гарантировать пока не могу. А вообще у вас классно! На заводе ведь в Волгодонске еще не был, - сказал музыкант.

Памятная надпись на металлическом листе, созданная Сергем Шнуровым, отправится в музей «Атоммаша», где на нее смогут посмотреть все желающие. Музыкант оставил напоминание о себе еще и в книге почетных гостей, а после настолько увлекся процессом, что расписал своими автографами несколько стен завода.

Автор фото: МАРИЯ РЫЖКОВА

СКАЗАНО

- Мощь поразила, - поделился Сергей Шнуров. - Поразило состояние агрегатов и состояние людей, все такие бодрые. Я приятно удивлен людьми, которые здесь работают. Ребята заинтересованы, это видно. Конечно, есть определенные стереотипы о рабочих специальностях, но я лично убедился, что они не имеют сегодня ничего общего с реальностью. Теперь сварщик - это молодой человек, у которого есть перспективы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гитара на память

В знак благодарности атоммашевцы сделали неожиданный подарок. Знаменитому музыканту подарили собственноручно изготовленный макет гитары с дарственной надписью: «Сергею Шнурову от коллектива «Атоммаша».

Певец был тронут этим подарком и от всей души поблагодарил людей, которые работали над созданием этого экспоната. Лидер «Ленинграда» сказал, что этот музыкальный инструмент займет особое место в его коллекции.