Резиденция Деда Мороза, научная елка и квест: праздничная афиша в Новый год 2019-2020 на Вольном Дону

На Новый год 2019-2020 запланированы яркие новогодние мероприятия не только в донской столице, но и в других городах и станицах. В нашем регионе пройдут масштабные гуляния. Скучно не будет никому! На Вольном Дону гостей ждут резиденция Деда Мороза, научная елка, квесты, выставки и многое другое. Изучайте и приходите, будет весело!

Гостей ждут резиденция Деда Мороза, научная елка и квесты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОНКРЕТНО

Программа мероприятий в Ростове-на-Дону и на Вольном Дону

Выставка «Из истории Исаакиевского собора»

Когда: до 23 февраля 2020.

Где: г. Ростов-на-Дону, «Шолохов-центр».

Резиденция Деда Мороза.

Когда: с 17 декабря по 7 января.

Где: г. Ростов-на-Дону, Молодежный театр.

Выставка конкурс «Арт-ёлка».

Когда: 17 декабря по 17 января.

Где: г. Ростов-на-Дону, Донская публичная библиотека.

Новогодняя ярмарка.

Когда: 18-22 декабря.

Где: г. Ростов-на-Дону, «Дон Экспо центр» .

Научная елка. Изобретания - страна открытий.

Когда: 20-22 декабря и 25-29 января.

Где: г. Ростов-на-Дону Мультимедийный музей «Россия - моя история».

Совсем скоро детишек ждет долгожданная встреча с главным зимним волшебником.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие резиденции Деда Мороза.

Когда: 26 декабря – 13 января.

Где: г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк.

В программе - игры, викторины, хороводы, наряжаем ёлку вместе. А еще ежедневное показательное кормление животных, развлекательная программа, квесты, экскурсии.

Торжественно открытие городской елки, флешмоб.

Когда: 27 декабря начало в 16:00.

Где: г. Ростов-на-Дону, Парк им.М.Горького.

Мастерская Деда Мороза.

Когда: 28 – 30 декабря, 02 – 06 января начало в 11.00.

Где: г. Ростов-на-Дону Парк культуры и отдыха 1 Мая.

В программе - создание новогодних украшений на елку, вместе со сказочными, новогодними персонажами.

Театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: 31 декабря начало в 20:00.

Где: г. Ростов-на-Дону Парк им. М.Горького.

В программе - выступление кавер-групп, творческих коллективов города, ростовых кукол, розыгрыш подарков, флешмоб, дискотека под треки диджея Грува.

Когда: 31 декабря начало в 23:00.

На главной сцене выступление певицы Юлианны Карауловой.

На Дону в новогодние праздники будет весело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«BEGIN. Побегай первого января».

Когда: 1 января в 10:00 сбор участников, в 11:00 старт забега.

Где: г. Ростов-на-Дону Парк им.М.Горького

Маршрут по традиции стартует в Парке им. М.Горького, пролегает по ул. Пушкинской до Театрального проспекта и обратно, с финишем у Городской Публичной библиотеки.

Новогодние праздники.

Когда: 2-5 января, 8-12 января.

Где: г. Ростов-на-Дону, Мультимедийный музей «Россия - моя история».

В программе - мастер-классы, фотозоны, тематические экскурсии и кинопоказы.

Рождественский праздник у Городской новогодней елки.

Когда: 7 января.

Где: г. Ростов-на-Дону Парк им. М.Горького.

Яркие новогодние мероприятия не только в донской столице, но и других городах и станицах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семейный квест по истории в Азовском музее-заповеднике.

Когда: 21 декабря начало в 10:00.

Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Интерактивная программа «Золотые сказки».

Когда: 2 января с 15:00 до 16:00.

Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

Ежедневно интерактивные программы для детей.

Когда: 2-8 января.

Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.

В программе - квесты, мастер-классы, творческие занятия.

Выставка «Сердечно поздравляем с Новым годом!..».

Когда: 13 декабря – 13 января.

Где: ст. Вешенская, Усадьба М.А. Шолохова.

Фото: Управление информполитики РО.

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