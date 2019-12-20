Резиденция Деда Мороза, научная елка и квест: праздничная афиша в Новый год 2019-2020 на Вольном Дону
На Новый год 2019-2020 запланированы яркие новогодние мероприятия не только в донской столице, но и в других городах и станицах. В нашем регионе пройдут масштабные гуляния. Скучно не будет никому! На Вольном Дону гостей ждут резиденция Деда Мороза, научная елка, квесты, выставки и многое другое. Изучайте и приходите, будет весело!
Гостей ждут резиденция Деда Мороза, научная елка и квесты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
КОНКРЕТНО
Программа мероприятий в Ростове-на-Дону и на Вольном Дону
Выставка «Из истории Исаакиевского собора»
Когда: до 23 февраля 2020.
Где: г. Ростов-на-Дону, «Шолохов-центр».
Резиденция Деда Мороза.
Когда: с 17 декабря по 7 января.
Где: г. Ростов-на-Дону, Молодежный театр.
Выставка конкурс «Арт-ёлка».
Когда: 17 декабря по 17 января.
Где: г. Ростов-на-Дону, Донская публичная библиотека.
Новогодняя ярмарка.
Когда: 18-22 декабря.
Где: г. Ростов-на-Дону, «Дон Экспо центр» .
Научная елка. Изобретания - страна открытий.
Когда: 20-22 декабря и 25-29 января.
Где: г. Ростов-на-Дону Мультимедийный музей «Россия - моя история».
Совсем скоро детишек ждет долгожданная встреча с главным зимним волшебником.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Открытие резиденции Деда Мороза.
Когда: 26 декабря – 13 января.
Где: г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону зоопарк.
В программе - игры, викторины, хороводы, наряжаем ёлку вместе. А еще ежедневное показательное кормление животных, развлекательная программа, квесты, экскурсии.
Торжественно открытие городской елки, флешмоб.
Когда: 27 декабря начало в 16:00.
Где: г. Ростов-на-Дону, Парк им.М.Горького.
Мастерская Деда Мороза.
Когда: 28 – 30 декабря, 02 – 06 января начало в 11.00.
Где: г. Ростов-на-Дону Парк культуры и отдыха 1 Мая.
В программе - создание новогодних украшений на елку, вместе со сказочными, новогодними персонажами.
Театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Когда: 31 декабря начало в 20:00.
Где: г. Ростов-на-Дону Парк им. М.Горького.
В программе - выступление кавер-групп, творческих коллективов города, ростовых кукол, розыгрыш подарков, флешмоб, дискотека под треки диджея Грува.
Когда: 31 декабря начало в 23:00.
На главной сцене выступление певицы Юлианны Карауловой.
На Дону в новогодние праздники будет весело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«BEGIN. Побегай первого января».
Когда: 1 января в 10:00 сбор участников, в 11:00 старт забега.
Где: г. Ростов-на-Дону Парк им.М.Горького
Маршрут по традиции стартует в Парке им. М.Горького, пролегает по ул. Пушкинской до Театрального проспекта и обратно, с финишем у Городской Публичной библиотеки.
Новогодние праздники.
Когда: 2-5 января, 8-12 января.
Где: г. Ростов-на-Дону, Мультимедийный музей «Россия - моя история».
В программе - мастер-классы, фотозоны, тематические экскурсии и кинопоказы.
Рождественский праздник у Городской новогодней елки.
Когда: 7 января.
Где: г. Ростов-на-Дону Парк им. М.Горького.
Яркие новогодние мероприятия не только в донской столице, но и других городах и станицах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Семейный квест по истории в Азовском музее-заповеднике.
Когда: 21 декабря начало в 10:00.
Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.
Интерактивная программа «Золотые сказки».
Когда: 2 января с 15:00 до 16:00.
Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.
Ежедневно интерактивные программы для детей.
Когда: 2-8 января.
Где: г. Азов, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.
В программе - квесты, мастер-классы, творческие занятия.
Выставка «Сердечно поздравляем с Новым годом!..».
Когда: 13 декабря – 13 января.
Где: ст. Вешенская, Усадьба М.А. Шолохова.
Фото: Управление информполитики РО.
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