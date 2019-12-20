Подпишись на "Комсомолку"

Подписка на газету «Комсомольская правда» на первое полугодие 2020 года продлена до 27 декабря. Желающие стать постоянными читателями газеты должны выбрать способ доставки: в библиотеку или почтовый ящик.

Каждый желающий может оформить подписку не только для себя и своих близких, но выбрать адрес социального учреждения – конкретного детского дома, интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Теперь ростовчане могут подписаться на любимую газету и в библиотеках Ростова-на-Дону. При подписке на газету "Комсомольская правда" в библиотеке, каждый подписчик получает книгу из коллекции "Великие художники" в Подарок!

Список библиотек Ростова-на-Дону, где можно подписаться на «Комсомольскую правду»:

БИЦ им. Гагарина, пр. Королева, 3

БИЦ им. Герцена, ул. 2-я Краснодарская, 149

БИЦ им. Ломоносова, пр. Сельмаш, 7а

БИЦ им. Чехова, пр. Ленина, 66а

БИЦ им. Тургенева, пр. 40-летия Победы, 308/3

КБИЦ им. Шолохова, ул. Кулагина, 19

БИЦ им. Островского, пер. Соборный, 81

БИЦ им. Чернышевского, ул. Вятская, 41

ЦГДБ им. Ленина, пр. Коммунистический, 14

БИЦ им. Лихачева, ул. Профсоюзная, 45

Абонемент ЦГБ им. Горького, ул. Б. Садовая, 11

Читальный зал ЦГБ им. Горького, пер. Семашко, 46

Библиотека им. Листопадова, пр. 40-летия Победы, 27а

Не забудьте подписать на «Комсомолку» себя и своих близких!