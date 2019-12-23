Новый спецтранспорт на газомоторном топливе пополнил автопарки филиалов ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Автопарк ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» взял на вооружение 12 новых спецмашин. Торжественная передача приобретенной для оперативных нужд газовиков техники состоялась в донской столице 18 декабря.

В текущем году это уже второе пополнение гаража компании новыми техническими единицами. В марте также было передано 12 автомобилей.

Ключи от транспортных средств гендиректор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко лично вручил водителям аварийно-диспетчерской службы, куда и отправятся специализированные машины.

Новенькая техника на экологичном газомоторном топливе порадует газовиков аварийно-диспетчерских служб целого ряда городов донского региона - Азова, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Донецка, Миллерово, Морозовска, Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога и Шахт.

Генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Ревенко Владимир Юрьевич

- Уже вторая партия аварийных машин в этом году передается в филиалы. Мы продолжаем активно реализовывать программу по газомоторному топливу. Расширение автопарка носит плановый характер и вызвано повышенными требованиями к безопасности газового хозяйства. Эта новая современная техника, безусловно, облегчит нелегкий труд газовиков, повысит производительность и эффективность, - подчеркнул Владимир Ревенко.

Кроме того, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» продолжил меры по расширению использования компримированного природного газа (КПГ), используемого в качестве моторного топлива на собственном транспорте. Напомним, что программа начала функционировать с 2017 года. Компания располагает 335-ю автомобилями, работающими на этом топливе.

- Ежегодно процент использования КПГ только растет. В текущем году в компании используется 69,3% газомоторного топлива в общем объеме потребления топлива на битопливных транспортных средствах. Благодаря этому снижаются затраты на топливо, эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду, - сообщил Владимир Ревенко.

Он добавил, что по удельному весу транспортных средств на КПГ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на начало текущего года являлся безоговорочным лидером среди газораспределительных организаций России.

Помимо этого, 18 декабря состоялось заседание, посвященное обсуждению погашения задолженностей за газ, с участием глав всех муниципалитетов области, ряда министерств региона и руководителей организаций-должников. Участие в мероприятии принял глава Ростовской области Василий Голубев.

В результате системной работы за 2019 год долги за газ снизились на 287 млн рублей. В частности, промышленные предприятия снизили задолженность на 42,5 млн рублей, население – на 112 млн рублей.

Прирост задолженности происходит за счет теплоснабжающих организаций, а также недобросовестных управляющих компаний. В списке главных отстающих - Таганрог, Гуково, Азовский, Красносулинский и Зерноградский районы.

Глава региона отметил, что динамика снижения должна постоянно расти и потребовал до 1 января ликвидировать долги муниципальных соцобъектов.

Без этого станет сложно завершить полную газификацию области к 2030 году — именно такая задача поставлена президентом России перед субъектами.

По оценке Владимира Ревенко, на достижение этого показателя потребуется порядка 40 млрд рублей. Этот бюджет будет сформирован сразу из нескольких источников, включающих в том числе государственное финансирование.

Он отметил, планируемые меры позволят обеспечить голубым топливом порядка 75 тысяч домов и полностью закрыть вопрос с газификацией региона.

Напомним, что Ростовская область принимает участие в выполнении программы газификации с 2003 года. На 1 января 2019 года, согласно официальным данным, уровень обеспечения Дона ресурсом составлял 85,63%.